Lookman-Inter, oggi si chiude? Alle 11 in Lega: le nuove cifre – TS

Oggi potrebbe essere la giornata di Ademola Lookman all’Inter. Inter e Atalanta si vedranno in Lega alle 11 e tra le altre cose parleranno del nigeriano, con la Beneamata che presenterà la sua ultima e definitiva offerta.

RILANCIO – Ore calde sul fronte Lookman: oggi potrebbe chiudersi una volta per tutte la partita. Alle ore 11, in Via Rosellini 4, sede della Lega Calcio, si vedranno il presidente dell’Inter Beppe Marotta e l’Amministratore Delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Ufficialmente il motivo dell’incontro, dove saranno presenti anche tutti gli altri dirigenti di Serie A, è legato al regolamento sui recuperi delle partite in caso di rinvio, ma in maniera ufficiosa i due dirigenti di Inter e Atalanta parleranno di Lookman. L’Inter presenterà alla Dea, scrive Tuttosport, il proprio rilancio e dovrebbe essere quello ultimo e definitivo: da 40 milioni in prestito con obbligo di riscatto, si passerà a un’offerta da 45 milioni complessivi (42-43 più bonus) e l’acquisto a titolo definitivo.

All-in su Lookman: oggi l’Inter spera di arrivare a dama

CORRE PER L’INTER – L’Inter non intende trascinarsi oltre e spera di chiudere l’affare Lookman in stretto giro di posta. Dal canto suo, l’attaccante nigeriano sta forzando la mano per venire in nerazzurro. Questo è ormai già noto e peraltro sta recuperando dall’infortunio al polpaccio e ad inizio agosto sarà perfettamente arruolabile.

Fonte: Tuttosport – F.M