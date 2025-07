Lookman-Inter, il nigeriano vuole lasciare l’Atalanta: 2 posizioni

Lookman vuole lasciare l’Atalanta per andare all’Inter. Ecco gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa Inter-Dea. Il nigeriano rinforzerebbe e non di poco l’attacco nerazzurro.

VUOLE ANDARSENE – Arrivano ulteriori importanti aggiornamenti sul fronte Ademola Lookman-Inter. Secondo Fabrizio Romano filtra questo: «L’Inter ha informato l’Atalanta della sua offerta iniziale di € 40 milioni per Ademola Lookman, mentre l’Atalanta insiste su un prezzo che raggiunga almeno i € 50 milioni. Lookman vuole andarsene e spera che il club faciliti la sua uscita, ma l’Atalanta mantiene la sua posizione di non dare il via libera ai club italiani a € 40 milioni». Si tratta di novità comunque importanti. Il giocatore chiede appunto la cessione per andare a giocare nell’Inter di Cristian Chivu. I due club sono in contatto, ma bisognerà convincere la Dea.

Con Lookman l’attacco dell’Inter diventerebbe top

ATTACCO TOP – Nell’eventualità di un attacco formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Yoan-Ange Bonny, Pio Esposito e Ademola Lookman, per forza di cose la squadra nerazzurra diventerebbe una squadra ancor più temibile. Basti pensare che nella scorsa stagione, oltre a Lautaro e Thuram, gli altri tre attaccanti erano Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Mehdi Taremi. Con l’eventuale arrivo del nigeriano, il pacchetto offensivo nerazzurro diventerebbe il più forte dell’intero campionato.