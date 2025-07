Lookman-Inter, fase calda! L’Atalanta alza il muro

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra in una fase cruciale. Ne ha parlato Fabrizio Romano che ha fatto il punto sulla situazione dopo un pomeriggio impegnativo.

LIMITE – L’Inter, in linea con la strategia definita anche da Oaktree, ha fatto sapere che 45 milioni di euro rappresentano il tetto massimo fissato per l’esterno offensivo nigeriano. Dal canto suo, Lookman ha scelto: vuole solo l’Inter. Il giocatore sta spingendo con forza per trasferirsi a Milano e ha chiesto agli agenti di far rispettare il patto verbale stretto con l’Atalanta un anno fa, quando accettò di restare a Bergamo con la promessa di essere liberato in caso di offerta congrua.

Lookman, l’Atalanta chiude al rilancio dell’Inter

CONTATTO – Gli agenti – spiega Romano – sono attualmente a Bergamo e hanno intensificato il pressing sulla dirigenza nerazzurra. Tuttavia, l’Atalanta fa muro: secondo il club, l’accordo prevedeva una “clausola verbale” da 40 milioni per l’estero e 50 milioni per le italiane. Una posizione che rischia di far saltare il banco. La situazione è calda. L’Inter non intende salire oltre i 45, mentre Lookman non vuole altre destinazioni. I prossimi giorni saranno decisivi: o si sblocca la trattativa o lo stallo potrebbe compromettere l’affare.