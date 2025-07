Lookman-Inter, deadline fissata. E domani possibile incontro a 4 – TS

Avanti tutta per Ademola Lookman. L’Inter conta di chiudere in fretta per l’attaccante nigeriano e domani ci sarà un incontro in Lega tra Marotta e Luca Percassi. Non si esclude neanche un’altra coppia.

PISTA – Ore calde, caldissime, per quanto riguarda il fronte Lookman. L’Inter spera di chiudere in fretta e ha fissato la deadline a questa settimana. Marotta vuole regalare a Cristian Chivu il colpo dell’estate, quel giocatore, non presente nella rosa nerazzurra, capace di scardinare tutte le carte in tavola. Con Ademola, l’Inter cambierebbe difatti il suo modulo in maniera quasi obbligata, passando dal canonico 3-5-2 al più suggestivo 3-4-2-1. Domani, in Lega si vedranno il presidente Beppe Marotta e l’Amministratore Delegato Luca Percassi. Non è da escludere peraltro un contatto già oggi. Secondo Tuttosport, domani in Lega, l’incontro potrebbe essere a quattro, alla presenza anche dei rispettivi DS Piero Ausilio e Tony D’Amico.

L’Inter si prepara ad alzare la proposta per convincere l’Atalanta a cedere Lookman

LA PROPOSTA – Come sottolinea sempre Tuttosport, l’Inter una decina di giorni fa ha messo sul piatto 40 milioni e ha ricevuto un no (la Dea parte da 50), ora alzerà la posta a 45 (42-43 fissi più bonus), proponendo l’acquisto a titolo definitivo (come preferiscono a Bergamo), anziché in prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini