Lookman, l’Inter predica calma e pazienza: condizioni immutate – SM

Le ultime su Lookman e il fortissimo interesse dell’Inter. L’attaccante nigeriano è dell’Atalanta, ma ha un accordo di massima per diventare un nuovo giocatore della Beneamata.

L’OBIETTIVO PRIORITARIO – L’Inter continua a monitorare Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano resta il principale obiettivo per il reparto offensivo di Cristian Chivu. La dirigenza è consapevole che includendo il nigeriano in rosa, allora l’attacco della Beneamata diventerebbe ancora più forte. Ma è una trattativa comunque complicata, serve calma e pazienza. E da Viale della Liberazione lo sanno benissimo. Ecco quanto raccontato da Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset: «L’Inter sta gestendo con calma e pazienza, siamo ancora al 25 luglio. L’Inter lo vuole fortemente e al momento non cambiano le condizioni, l’Inter offre 40 milioni, mentre l’Atalanta ne chiede 50. La dirigenza interista si fa forte della volontà del giocatore con cui c’è un’intesa di massima, per un contratto a quasi cinque milioni di euro a stagione».

ATTESA – Insomma, servirà pazientare ancora per Lookman. Almeno, come raccontato anche da Ivan Zazzaroni (vedi articolo), per questa settimana non ci saranno ulteriori incontri tra le parti. Intanto, domani, l’Inter inizia il proprio raduno ad Appiano Gentile e lo stesso Chivu avrà a disposizione tutti i giocatori, eccetto Davide Frattesi, che operandosi all’ernia, entrerà ad inizio agosto.