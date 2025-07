Lookman, l’Inter attende la risposta dell’Atalanta: una variabile – CdS

L’Inter attende la risposta dall’Atalanta dopo la formalizzazione per iscritto della propria offerta per Lookman. I nerazzurri di Milano la ritengono congrua e intanto puntano sull’irrequietezza dell’attaccante.

LA PROPOSTA – Nuovo capitolo della serie Lookman. Ieri, è andato in scena il fatidico incontro in Lega tra Beppe Marotta, presidente dell’Inter, e Luca Percassi, AD dell’Atalanta. Prima una proposta verbale di rilancio da 45 milioni di euro, bonus inclusi, anticipando, che nel pomeriggio, il tutto sarebbe stato formalizzato attraverso l’invio di una mail. Detto fatto: nel pomeriggio, infatti, da Viale della Liberazione è partita una mail con la nuova proposta inoltrata all’Atalanta da 42 milioni di euro di base fissa più tre sotto forma di premi. Da Zingonia non è arrivata nessuna risposta: arriverà oggi. Per la dirigenza interista si tratta di un’offerta congrua e adesso ci si aspetta dall’Atalanta una mossa per facilitare il tutto e chiudere l’operazione. La partita è assolutamente aperta.

L’atteggiamento di Lookman può giocare un ruolo decisivo

VARABILE – Intanto, c’è una varabile fondamentale da tenere in considerazione: l’atteggiamento di Ademola Lookman. Al momento, l’attaccante non è andato allo scontro con l’Atalanta, ribadendo solamente la sua volontà di andare all’Inter e che vengano rispettati i patti dell’estate scorsa. Ma se la Dea dovesse fare ancora muro, ecco che il nigeriano potrebbe veramente impuntarsi e andare ad un braccio di ferro. Peraltro, sta recuperando dall’infortunio, visto che dalle terapie è passato al lavoro individuale. E domenica prossima ci sarà la sfida amichevole al Lipsia, lì potrebbe esserci la svolta: difficile immaginare un Lookman che si metta a disposizione di Juric.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno