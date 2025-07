Lookman, il colpo che può accendere l’estate! Contatti partiti – CdS

L’Inter – scrive il Corriere dello Sport – affonda il colpo per Lookman: prima offerta da 40 milioni, accordo con il giocatore e pressing per chiudere prima del ritiro.

OFFERTA – L’Inter ha presentato la sua prima offerta ufficiale all’Atalanta per portare Lookman a Milano: 40 milioni di euro tramite un prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta ha rifiutato, chiedendo 50 milioni e manifestando dubbi sulla formula. La trattativa, però, è avviata e i nerazzurri considerano il nigeriano una priorità assoluta per rinforzare l’attacco, su richiesta diretta di Chivu.

Lookman, cessione concordata da un anno! La situazione

RAPPORTI – Secondo l’Inter, il prezzo era stato già concordato la scorsa estate quando, dopo aver respinto un’offerta del PSG, l’Atalanta avrebbe promesso a Lookman la cessione in caso di una proposta da parte di un top club. Intanto il giocatore ha scelto: vuole solo l’Inter e ha già un’intesa economica col club. L’Atalanta, però, preferirebbe cederlo all’estero. Nel frattempo non è stato inserito tra i giocatori per lo shooting di presentazione della nuova maglia orobica. Nonostante il muro iniziale, i buoni rapporti tra le società lasciano spazio a un possibile accordo, magari con bonus. Se l’affare dovesse chiudersi, l’Inter potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con un tridente di altissimo livello: Lautaro Martinez, Thuram e Lookman, autori insieme di 121 gol nelle ultime due stagioni.