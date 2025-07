Lookman, giornata chiave! Resta il muro contro muro

Nonostante due giorni crudi, l’Inter continua a nutrire speranza per quanto riguarda Lookman. Nella giornata di domani poi, si potrebbe scogliere il nodo definitivo.

OTTIMISMO – L’Inter resta in un momento di stand-by per Ademola Lookman. Secondo le ultime indiscrezioni tra i vari media, il club nerazzurro ha presentato una nuova offerta da 45 milioni di euro complessivi (42 milioni fissi più 3 di bonus) per l’attaccante nigeriano, fissando anche una scadenza temporale precisa. Il termine ultimo per chiudere la trattativa è venerdì sera, giorno in cui l’Inter intende tirare le somme e decidere il da farsi. Da quanto trapela, non sono previsti ulteriori rilanci o aumenti dell’offerta: la proposta attuale viene considerata come la massima disponibilità economica per l’operazione. Ma allo stesso tempo in viale della Liberazione restano ottimisti.

Lookman, settimana complicata

STOP – Tuttavia, la trattativa resta complicata. Percassi, presidente dell’Atalanta, avrebbe già lasciato intendere che la cifra offerta non basta a convincere la società a lasciar partire uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Le parti, quindi, restano distanti, e la giornata di domani si preannuncia decisiva: sarà il momento in cui si capirà se l’affare potrà andare in porto o se l’Inter dovrà virare su altri obiettivi. Al momento, però, non esiste un vero piano B. La dirigenza interista è convinta di poter scardinare la resistenza dell’Atalanta, facendo leva anche sulla volontà del giocatore e sulla solidità della proposta economica.