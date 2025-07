Lookman, due giorni di pausa! Poi si torna a trattare – Sky

Come riportato nel tg delle 13 da Sky Sport, la trattativa tra Atalanta e Inter per Lookman andrà per qualche giorno in pausa. Questo quanto riportato.

VACANZE – Sembrava potesse decollare già nei giorni scorsi, invece la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman ha subito una battuta d’arresto temporanea. Come riportato da Sky Sport, il dialogo tra i due club è ancora aperto ma necessita di ulteriori dettagli da sistemare prima di arrivare alla svolta.

Lookman, Inter pronta al rilancio! Settimana decisiva?

RILANCIO – Nessun passo avanti concreto è atteso nel corso di questo weekend: entrambe le società si stanno prendendo del tempo per valutare le rispettive mosse. La sensazione, però, è che l’Inter sia pronta a rilanciare, e lo farà già all’inizio della prossima settimana, quando è previsto un nuovo confronto tra le dirigenze. Il club nerazzurro di Milano è determinato a portare a casa l’esterno offensivo nigeriano, ed è pronto a ritoccare al rialzo l’offerta pur di sbloccare la trattativa.