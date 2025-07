Lookman, i contatti proseguono! L’Inter non molla la presa

Continueranno in settimana i contatti tra Atalanta e Inter per Lookman. Sul centrocampista degli orobici l’Inter ha ormai messo il cerchio rosso e proverà in tutti i modi a farlo sbarcare all’ombra della Madonnina.

CALDO – Ademola Lookman è uno dei nomi caldi per l’attacco dell’Inter. Il club nerazzurro sta monitorando da settimane l’esterno offensivo dell’Atalanta, ritenuto il profilo ideale per completare il reparto a disposizione di Cristian Chivu. L’obiettivo è trovare un giocatore rapido, tecnico e abile nell’uno contro uno, caratteristiche che Lookman ha dimostrato ampiamente durante le ultime stagioni a Bergamo.

Lookman, l’Inter parlerà ancora una volta con l’Atalanta

CONTATTI – La dirigenza dell’Inter ha già avuto contatti esplorativi, ma la trattativa con l’Atalanta non è semplice: il club bergamasco valuta il giocatore intorno ai 50 milioni di euro e non ha necessità di cederlo, salvo offerte davvero convincenti. La possibile uscita di Calhanoglu o di altri big potrebbe però sbloccare le risorse per un affondo deciso con l’Inter che ha già messo sul piatto 40 milioni di euro, e alla lunga sarà pronta anche a rilanciare. Lookman, che ha chiuso la stagione con numeri importanti e prestazioni di alto livello anche in campo europeo, rappresenta una priorità tecnica.