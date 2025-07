Lookman, attesa Inter: presto un indizio dall’Atalanta. E sullo sfondo…

Giornate di attesa per l’Inter, dopo aver avanzato l’offerta formale all’Atalanta per Ademola Lookman. Prossimamente potrebbe arrivare un segnale particolare per comprendere il futuro dell’attaccante.

IL PUNTO – Quella corrente sembra destinata ad essere la settimana decisiva per l’affare Ademola Lookman, in qualsiasi modo debba terminare la trattativa tra Inter e Atalanta. Daniele Miceli, nel corso dell’edizione odierna di SportMediaset, fa il punto della situazione lanciando le ultime novità in merito: «I rapporti tra le dirigenze sono ottimi. L’ultimo atto formale è stata la PEC inviata l’altro ieri sera con l’offerta da 42 milioni di euro + 3 di bonus. Non c’è stata ancora una risposta formale. Non è stato dato un vero e proprio ultimatum all’Atalanta ma l’Inter si aspetta una risposta, in un modo o nell’altro, in tempi ragionevoli: ovvero entro la fine della settimana».

Lookman-Inter, quando la risposta dell’Atalanta? Le ultime novità sulla trattativa

TEMPISTICHE E PIANO B – Il giornalista Daniele Miceli prosegue: «Bisogna capire se Lookman domani parte o meno alla volta della Germania, dove sabato la Dea giocherà in amichevole contro il Lipsia. Il piano A dell’Inter è Lookman, sullo sfondo ci sono altre possibilità qualora la fumata dovesse essere nera, come Christopher Nkunku del Chelsea. Poi c’è l’altra pista che porta a Nico Gonzalez, molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra. C’è un terzo ed eventuale nome che non è ancora uscito ma è sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Da ribadire, però, che per l’Inter in quella posizione esiste solo Lookman». Domani, con la partenza dell’Atalanta per l’amichevole estiva in Germania, quindi, si potrà già avere una prima risposta circa il futuro di Lookman. Intanto il club di Viale della Liberazione si cautela, tenendo caldi anche altri nomi come rinforzo per l’attacco.