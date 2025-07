Tra Lookman e l’Atalanta c’è un patto: l’Inter lo può sfruttare – SM

L’Inter ha messo gli occhi su Lookman dell’Atalanta. L’attaccante nigeriano potrebbe lasciare la Dea in questa sessione estiva e c’è, peraltro, un patto tra le parti. Ecco la situazione al momento.

PRIORITÀ PER L’ATTACCO – L’Inter continua la sua ricerca ad un nuovo attaccante veloce e rapido, capace di creare superiorità. L’ultimo nome è quello di Ademola Lookman dell’Atalanta. Il giocatore nigeriano può lasciare Bergamo, ma ovviamente solo per un’offerta congrua. Secondo il Corriere dello Sport e il suo direttore Ivan Zazzaroni ad oggi la distanza tra i due club sarebbe di circa dieci milioni di euro. Ma sul giocatore non c’è solamente il club meneghino (vedi articolo). Da Sport Mediaset e precisamente da Orazio Accomando arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione: «L’attaccante dell’Atalanta è il principale obiettivo per l’attacco dell’Inter. Trattativa complicata, al momento c’è stato solo sondaggio ma concreto per valutare la fattibilità e costi dell’operazione. Il giocatore ha un gentlemen agreement in caso di arrivo di un’offerta da club importante. I club ne parleranno nelle prossime ore». Questo patto non scritto, quindi, potrebbe aiutare l’Inter in sede di trattative. Ma, prima di affondare il colpo, la Beneamata dovrà ricavare il giusto tesoretto per andare dalla Dea e strappare il classe 1997.