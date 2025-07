Lookman, l’Atalanta all’Inter: ‘Vogliamo l’offerta per iscritto’ – SI

Spunta qualche nuovo dettaglio sulla trattativa Lookman: in realtà, secondo Sportitalia, l’Atalanta non ha risposto al rilancio dell’Inter e questo per un motivo specifico.

TUTTO PER ISCRITTO – Su Sportitalia, arrivano ancora aggiornamenti sull’offerta presentata dall’Inter all’Atalanta per Ademola Lookman. Ecco quello che filtra secondo l’esperto di calciomercato Gianluigi Longari: «Nelle discussioni tra le due società, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha solamente annunciato il rilancio dell’offerta da 40 milioni a 40+5 di bonus. Una proposta che potrebbe anche convincere la Dea a cedere sulla valutazione di almeno 50 milioni, di fronte alla ferrea volontà dell’ex Lipsia di passare ai vice Campioni d’Europa e d’Italia. Ma l’annuncio è stato solamente verbale. Percassi e l’Atalanta vogliono che la società milanese passi ai fatti e presenti la stessa offerta anche per iscritto. A quel punto le valutazioni diventeranno più approfondite e potrebbe dunque crollare il muro eretto di fronte alla prima proposta da 40 milioni, secchi senza bonus. Situazione in evoluzione, ma ad oggi non c’è ancora alcuna fumata bianca sul fronte Lookman-Inter».

IN EVOLUZIONE – Pertanto, non è ancora certo che la Dea abbia rifiutato l’offerta di Beppe Marotta. La Dea vuole che si passi ai fatti e trasformare il rilancio verbale in qualcosa di scritto. Di conseguenza, bisogna aspettare e capire se la Beneamata farà la sua decisiva mossa.