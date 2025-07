Lookman, arrivata l’offerta ufficiale! E lui vuole l’Inter – TS

L’Inter, convinta dalla posizione di Lookman, ha formalizzato un’offerta da 40 milioni legata a un prestito con obbligo di riscatto. Questo quanto scritto da Tuttosport: adesso può iniziare la vera trattativa.

AVVIO – Ademola Lookman si è presentato regolarmente a Zingonia per i test fisici, senza alcun segno di ribellione. Il giocatore vuole trasferirsi all’Inter, forte della promessa ricevuta dai Percassi di essere ceduto in caso di offerta adeguata. Tuttavia, il nodo è sulla cifra: l’entourage di Lookman parla di 40 milioni, mentre l’Atalanta ne chiede 50 e rifiuta anche la formula del prestito con obbligo di riscatto offerta dall’Inter. L’accordo contrattuale con l’Inter prevede un quinquennale fino al 2030 con uno stipendio da 4 milioni l’anno (5,3 il costo lordo grazie al decreto crescita).

Lookman, buoni i rapporti tra i club! Ma l’Inter vuole chiudere in fretta

RAPPORTI – Nonostante il primo rifiuto, i rapporti tra le società restano buoni e l’Inter punta a chiudere l’affare entro il 26 luglio, data di inizio del ritiro. Chivu vuole fortemente l’esterno offensivo, che ha già detto sì ai nerazzurri. L’Inter è pronta a trattare, magari inserendo bonus per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta. L’eventuale concorrenza dell’Atletico Madrid non spaventa. Lookman rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo modulo 3-4-2-1 che vedrà lui, Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Nel frattempo, l’Inter è vicina a chiudere anche per Stankovic dal Bruges per 10 milioni con recompra a 25, e Franco Carboni è stato girato in prestito all’Empoli. Valentin Carboni si allena con il Genoa, ma manca l’ufficialità del trasferimento.