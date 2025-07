Lookman, agenti ancora a Bergamo: si insiste ma senza scontrarsi

Lookman attende il via libera per raggiungere l’Inter, ma c’è da convincere l’Atalanta. Gli agenti si trovano ancora a Bergamo.

TRATTATIVA ANCORA IN FASE CALDA – Ademola Lookman è il protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. Il nigeriano vuole andare all’Inter, ma l’Atalanta al momento fa muro. Gli agenti del giocatore si trovano a Bergamo, riferisce Fabrizio Romano. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di calciomercato: «Altra giornata di attesa di capire se Inter e Atalanta arriveranno al dunque. Lookman sta continuando ad insistere e lo sta facendo in maniera non forzata perché non vuole arrivare allo scontro. Restano a Bergamo gli agenti di Lookman in costante contatto con i Percassi». Lo stesso Romano ha dato anche aggiornamenti sul fronte Bisseck (vedi articolo).