Lookman in 48 ore? Lui parlerà con i Percassi! Oaktree rilanci – CdS

Nelle prossime 48 ore potrebbe sbloccarsi definitivamente l’impasse relativa ad Ademola Lookman. Il nigeriano nelle prossime ore avrà un contatto diretto con i Percassi, proprietari dell’Atalanta. E a suo volta la Dea aspetta una mossa da Oaktree, fondo proprietario dell’Inter.

LA SITUAZIONE – Si contano i giorni e le ore per quanto riguarda Ademola Lookman e la grande operazione tra Inter e Atalanta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’impasse, al momento, permane: l’Atalanta per lasciare andare il suo giocatore migliore chiede 50 milioni di euro, mentre la Beneamata è ferma a 40. L’Inter, dal canto suo, corre da sola, in quanto il Napoli, dopo aver sondato il terreno con gli agenti del classe 1997, ha deciso di non muoversi e tirarsi indietro. Lookman vuole esclusivamente l’Inter. Ma adesso occorre agire e le prossime mosse dovrebbero essere due.

Le due mosse per sbloccare la situazione Lookman-Inter tra i Percassi e Oaktree

LE MOSSE – La prima mossa sarà quella di un confronto diretto tra Lookman e la famiglia Percassi a Zingonia. L’attaccante sta lavorando ai fianchi per tentare di convincere l’Atalanta ad abbassare un po’ le pretese e di lasciarlo partire in direzione Milano e Inter senza troppi ostacoli. Nelle prossime ore le due parti si parleranno. La Dea tra oggi e domani aspetta una mossa invece dall’Inter e in particolare dal fondo proprietario Oaktree. Gli americani dovranno dare il via libera ad alzare un po’ la offerta per sbloccare definitivamente la situazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno