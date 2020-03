Lombardia, sport a porte chiuse: Inter-Sassuolo compresa. Serie A e ora?

Arrivata la decisione da parte del Governo e della Regione Lombardia sugli eventi da disputare in regione. A dare la notizia è “TG COM 24” che mette una deadline provvisoria

E ORA? – “Fino all’8 marzo sport a porte chiuse in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto“. Questa la decisione presa. Sarebbequindi a porte chiuse la sfida in programma domenica alle 15 a San Siro tra l’Inter di Antonio Conte e il Sassuolo. Vedremo cosa succederà con le sfide di questa settimana posticipate perché in assenza di pubblico.