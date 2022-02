Il Liverpool testa Mané e Salah due partite prima dell’Inter? Il tentativo

Il Liverpool non è stato fortunatissimo con la Coppa d’Africa, perché Mané e Salah sono entrambi in finale. Senegal ed Egitto giocheranno domenica alle 20, ma l’obiettivo dei Reds è far fare ai rientranti due partite prima di sfidare l’Inter in Champions League.

IL TENTATIVO – Il Liverpool riavrà Sadio Mané e Mohamed Salah solo a una settimana circa dalla partita contro l’Inter. Li ritroverà dopo oltre un mese in Coppa d’Africa, dove sono andati in finale rispettivamente con Senegal ed Egitto. Si pensava che i due potessero necessitare di un tempo extra, invece Jurgen Klopp oggi ha fatto sapere che giovedì prossimo col Leicester City dovrebbero esserci entrambi (vedi articolo). Questo fa sì che il “rodaggio” sia anticipato rispetto all’ottavo di finale di Champions League del 16 febbraio al Meazza. Il Liverpool giocherà domenica alle 13 col Cardiff City in FA Cup, ovviamente senza Mané e Salah. Poi il proverà nel già citato match del 10 febbraio e, alla vigilia della partenza per Milano, domenica 13 in casa del Burnley in Premier League.