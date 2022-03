Liverpool-Inter, Barella out. Due mosse: una più equilibrata l’altra offensiva

In vista di Liverpool, l’Inter dovrà sopperire alla gravosa assenza di Barella. Inzaghi ha due mosse da poter fare: una equilibrata, l’altra quotata all’attacco

PROBLEMA BARELLA − Archiviata la grande vittoria contro la Salernitana, l’Inter si prepara a martedì. Ad Anfield, c’è da affrontare il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una delle partite più prestigiose degli ultimi anni. Il vero grande problema per Simone Inzaghi sarà sostituire Nicolò Barella. Ieri, gara da 8 in pagella con due assist al bacio confezionati per Lautaro Martinez. L’enigma è il seguente: affidarsi come all’andata ad Arturo Vidal oppure puntare ad una nuova soluzione tattica?

CON VIDAL − Nel caso in cui Simone Inzaghi scegliesse il centrocampista cileno (molto probabile), l’Inter rimarrebbe col solito sistema 3-5-2. Vidal prenderebbe il posto di Barella, posizionandosi accanto a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Mossa sicuramente più equilibrata per non stravolgere l’assetto tattico in una gara molto complicata come quella di Anfield.

SOLUZIONE OFFENSIVA − L’altra mossa che Inzaghi potrebbe fare dal 1′ o gara in corso è quella di giocare con il trequartista. Dunque, un più offensivo 3-4-1-2 con un duo di centrocampo formato da Calhanoglu e Brozovic e uno tra Alexis Sanchez o Joaquin Correa ad agire sulla trequarti. Praticamente, lo stesso sistema di gioco visto nel secondo tempo di Inter-Sassuolo ma con Brozovic al posto di Barella. Dall’inizio, può essere una mossa fin troppo azzardata ma a gara in corso e con un risultato in bilico, non sarebbe da scartare.