CONFERENZA – Xabi Alonso e Tapsoba, vigilia di Bayer Leverkusen-Inter: tutte le dichiarazioni

Xabi Alonso ed Edmond Tapsoba protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Bayer Leverkusen-Inter. L’allenatore e il difensore hanno risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti nella sala stampa della Bay Arena.

CONFERENZA XABI ALONSO E TAPSOBA – VIGILIA BAYER LEVERKUSEN-INTER

14.50 Finisce la conferenza stampa.

Domanda a Tapsoba: che ne pensi dei tanti infortuni?

Giocando ogni 3-4 giorni, questo può causare più infortuni, ma bisogna prepararsi bene per limitare complicazioni di questo tipo.

Domanda a Xabi Alonso: Calhanoglu dove lo mette nella classifica dei migliori?

Hanno tante soluzioni a centrocampo, in molti casi sono coperti nel doppio ruolo. Li valuto a livello altissimo, non si tratta solo di essere top player ma di giocare in maniera collettiva: sanno come pressare alto, sanno giocare corto o lungo.

Domanda a Xabi Alonso: domani giocherà Calhanoglu, un ritorno alla Bay Arena. Come cercherete di arginarlo?

Si tratta di un giocatore che ha un grande impatto nella sua squadra, ma sono diversi i giocatori forti all’Inter. Ricordo quando giocava qui, era un 10: il suo gioco è cambiato molto nel corso del tempo. Giocatore chiave come Joshua Kimmich al Bayern Monaco.

Domanda a Tapsoba: Tre sconfitte in 75 partite per voi.

Abbassiamo la voce. Però dice tanto di questo club e di questa squadra, penso che siamo migliorati tanto e penso che vogliamo giocare sempre per vincere. Ci proveremo in tutti i modi anche domani, vogliamo qualificarci tra le prime otto e il nostro obiettivo è quello di provare a vincere.

Domanda a Tapsoba: con l’Inter avete perso prima della pandemia.

Eravamo una squadra molto giovane, siamo cresciuti e sono arrivati nuovi giocatori, così come un nuovo allenatore. Sarà un’altra partita.

Domanda a Xabi Alonso: dopo Atalanta e Milan, affronti l’Inter. Dove la metti?

Hanno un’idea molto solida di cosa vogliono fare, controllano le partite molto bene. Hanno ottimi giocatori e uno dei migliori allenatori al mondo, non vediamo l’ora di ospitarli nel nostro stadio. Squadra vincente che ha giocato la finale di Champions League e vinto lo scudetto.

Domanda a Xabi Alonso: come sta Patrick Schick?

Si sta avvicinando alla miglior forma, si sente meglio e non lo escludiamo. Domattina verificheremo se sarà in condizione per poter giocare dall’inizio o a gara in corso magari.

Domanda a Tapsoba: Inter ancora senza gol subiti in Champions League.

Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, ma siamo pronti e ci siamo allenati, c’è grande aspettativa per noi. L’Inter è una squadra con grande continuità, sono molto solidi e hanno un’idea chiara di cosa vogliono. Sanno dove portare le partite, sono molto maturi e sarà fantastico giocare contro di loro.

14.30 Inizia la conferenza stampa

14.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Xabi Alonso e Tapsoba, alla vigilia del match di Champions League tra Bayer Leverkusen e Inter. I due risponderanno alle domande dei colleghi presenti in sala stampa.