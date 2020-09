LIVE VIDEO – Calendario Serie A 2020-2021, scopri giornate e partite dell’Inter

Il calendario della Serie A 2020-2021 sarà presentato a partire dalle ore 12. Segui LIVE su Inter-News.it tutte le partite e le giornate con il video che svelerà il programma del nuovo campionato, al via nel weekend del 19 e 20 settembre.

ECCO LE PARTITE! – È arrivato il tanto atteso momento del calendario della Serie A 2020-2021. Si comincia sabato 19 settembre con i primi anticipi, ma va ricordato che Atalanta e Inter hanno ottenuto il rinvio della prima giornata, quindi inizieranno una settimana dopo. Tre le soste per le nazionali (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo), più quella natalizia il 27 dicembre. Sei i turni infrasettimanali: 16 dicembre, 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile e 12 maggio. Ultima giornata in programma domenica 23 maggio 2020-2021. Qui i criteri di compilazione del calendario e la lista di tutte le giornate della Serie A 2020-2021. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dei primi turni del campionato (presumibilmente fino alla terza giornata), in attesa dei sorteggi di Champions League (1 ottobre) ed Europa League (2 ottobre). Di seguito il video con la diretta della presentazione del calendario, in collaborazione e con l’autorizzazione della Lega Serie A.

