LIVE – Van Persie e Carranza in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter

Van Persie in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di finale di UEFA Champion League. Con lui presente anche il calciatore Julian Carranza. Entrambi risponderanno alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa presso lo stadio “de Kuip” di Rotterdam.

Situazione difficile in Eredivisie, ma in Champions League c’è un’aria magica. Come te lo spieghi?

Giocare contro il Bayern Monaco è magia. Questa è la magia del De Kuip. Domani proveremo ancora questa esperienza, non vedo l’ora! Sarà la prima volta in Champions League da allenatore. I miei giocatori sono in ottima forma e sono pronti.

Come hai vissuto le partite precedenti del Feyenoord in Champions League?

A casa davanti la TV. Quando abbiamo visto il gol contro il Milan abbiamo fatto un salto in aria! Un momento meraviglioso per il Feyenoord.

14:13 Termina qui la conferenza stampa di Carranza. Ora parla il tecnico Robin van Persie

Prima hai citato Crespo che ha giocato all’Inter, ora in nerazzurro c’è un altro argentino: Lautaro Martinez. Lo conosci?

Certo, ho giocato con lui qualche partita nelle giovanili della Nazionale. Ma non posso dire di avere un rapporto con lui. Però è un grandissimo attaccante

Sei soddisfatto dei gol realizzati fin qui?

Assolutamente no. Sento di poter segnare molti più gol. Ma devo lavorare di più.

Hai giocato in giro per il mondo, dall’Argentina e anche negli Stati Uniti, chi ti ha formato di più?

In Argentina non ho giocato tantissimo, negli Stati Uniti ho trovato continuità: non è un grandissimo campionato, ma sento di essere cresciuto tantissimo grazie al lavoro. Al Banfield sono stato allenato da Crespo, dal quale ho imparato tanto. Ma prima si impara sulla strada.

L’Inter secondo te è più forte del Milan affrontato ai playoff?

Penso di sì. Ma in Champions abbiamo giocato con grandi squadre come Bayern o Benfica, mi aspetto lo stesso rendimento domani.

Cosa vi chiede Van Persie?

Dobbiamo lavorare duramente quando non abbiamo la palla, recuperarla il prima possibile e poi essere noi stessi nell’ultimo quarto di gara, dimostrare perché siamo a questo livello. Penso che stiamo lavorando molto bene in allenamento, c’è una buona atmosfera.

Come ti spieghi il diverso rendimento tra Eredivise e Champions League?

La Champions tira fuori il meglio da te, in campionato abbiamo avuto delle difficoltà e possiamo fare di più. Ma ora pensiamo alla Champions League.

Qual è il vantaggio da attaccante, di essere allenato da Robin van Persie?

Sono molto felice di averlo come allenatore, col tempo potremo parlare sempre di più di tutto. Stiamo cercando di entrare nei dettagli, col tempo ci arriveremo.

L’obiettivo domani sarà quello di provare a ottenere un risultato domani, cosa dovrete fare?

Penso che dovremo preparare il miglior piano e seguirlo in campo, siamo tutti pronti, specialmente in questo tipo di partite. In Champions League devi essere al 100% o anche di più.

14:00 Comincia la conferenza stampa di Robin van Persie e Julian Carranza. Il primo a parlare è proprio il calciatore

13:52 Insieme a Robin van Persie è presente anche Julian Carranza, autore del gol che ha eliminato il Milan dalla Champions League.

13:45 Un quarto d’ora dalla conferenza stampa di Robin Van Persie. Il tecnico presenterà Feyenoord-Inter, partita in programma mercoledì 5 marzo alle 18:45 e valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League.