LIVE – Udinese-Inter 0-0, inizia la partita al Bluenergy Stadium!

Udinese-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i friulani allenati da Gabriele Cioffi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al “Bluenergy Stadium” di Udine.

LIVE: UDINESE-INTER 0-0

30′ ALTRO SQUILLO! Calhanoglu causa ancora problemi ad Okoye: altro tentativo del turco e altra parata del portiere dell’Udinese.

25′ L’Inter insiste alla ricerca del gol. La squadra di Simone Inzaghi attacca con intensità: adesso gli angoli conquistati sono bene tre

21′ OCCASIONE! Calhanoglu prova una delle sue specialità: tiro preciso dal limite dell’area. Il pallone gira e Okoye è costretto impegnarsi e a mettere il pallone fuori alla sua destra.

17′ ANCORA INTER! E ancora Dimarco, che sulla sinistra continua a creare occasioni interessanti. Questa volta il pallone è per Thuram che si distende sotto la porta ma non trova il pallone per un soffio!

15′ RIPARTENZA! Strepitoso contropiede dell’Inter firmato Barella-Dimarco-Mkhitaryan. Lautaro Martinez riceve palla ma il tiro di prima intenzione trova il rimpallo del difensore bianconero.

12′ RISCHIO! Errore in disimpegno di Acerbi che regala il pallone a Pereyra. Il giocatore dell’Udinese sfrutta l’occasione e avanza: decide di fare tutto da solo e una volta accentratosi prova la conclusione. Il pallone termina alto di molto sopra la traversa

9′ Dimarco chiude il triangolo con Mkhitaryan sulla fascia sinistra: il centrocampista italiano entra in area ma viene fermato da Ehizibue. Il pubblico chiede il fallo da rigore, tuttavia il giocatore nerazzurro non protesta. L’Inter guadagna un angolo ma l’azione dalla bandierina non è efficace

7′ PRIMO SQUILLO! Calcio di punizione in favore dell’Inter: parte Dimarco che disegna un ottimo cross. Al centro dell’area c’è Lautaro Martinez che tenta l’incornata ma il pallone termina alla destra di Okoye

20.45 INIZIA LA PARTITA!

20.40 Le squadre scendono in campo: è tutto pronto per il monday match!

20.15 Mezz’ora al calcio d’inizio di Udinese-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 11 Walace, 24 Samardzic, 12 Kamara; 37 Pereyra; 26 Thauvin. A disposizione: 1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 4 Lovric, 7 Success, 13 Joao Ferreira, 16 Tikvic, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 32 Payero, 33 Zemura. Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

