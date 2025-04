LIVE Trabzonspor-Inter Primavera, Youth League: cronaca e risultato in diretta

Trabzonspor-Inter Primavera è la partita valida per i quarti di finale di UEFA Youth League: segui con noi in LIVE la cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17 dall’Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon.

LIVE TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, UEFA YOUTH LEAGUE (ore 17) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

16.40 Le due squadre si giocano il passaggio ai quarti di finale di UEFA Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.

In panchina: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem.

Allenatore: Eyüp Saka.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Garonetti, 6 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 10 De Pieri, 9 Spinaccè, 11 Mosconi.

In panchina: 12 Zamarian, 13 Maye, 14 Ballo, 15 Alex Perez, 16 Quieto, 17 Cerpelletti, 18 Lavelli, 19 Romano, 20 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Trabzonspor-Inter Primavera

