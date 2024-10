CONFERENZA – Thiago Motta alla vigilia di Inter-Juventus: tutte le dichiarazioni

Thiago Motta protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11:30. Un’ora dopo toccherà a Simone Inzaghi.

Dove questa partita si giocherà domani?

Domani si affrontano due grandi squadre con grandi giocatori in campo, serve fare un’ottima fase difensiva e offensiva, giocando bene nelle transizioni.

Prima linea dopo nove giornate, che peso ha la gara di domani?

Partita che va affrontata come sempre al duecento per cento, giusto che sia così, dopo questa ne mancheranno ancora tantissime.

Dove portare l’Inter?

E’ una squadra che gioca bene a calcio, quando velocizza il gioco in avanti è molto pericoloso. Dobbiamo essere molto attenti.

Novità sugli infortunati?

Domani non recupereremo nessuno.

Perin tra i pali domani?

Domani tutti possono giocare e tutti stanno bene, vedremo domani la formazione.

Weah-Cambiaso o Conceicao a destra?

Non c’è solo Dimarco, c’è anche Bastoni che attacca così come Mkhitaryan. Fascia forte. Noi collettivamente dobbiamo fare una grande prestazione.

Thiago Motta, Inter-Juventus è la partita più importante per i tifosi. Come la sta vivendo questa responsabilità?

La vivo molto bene, perché la vivo come la prossima partita e come sempre andiamo in campo al duecento per cento. Si può vincere o perdere, ma si cerca sempre il risultato migliore e la prestazione migliore.

Lei personaggio importante nella storia dell’Inter, ma non è percepito come un ex nerazzurro.

Ho giocato nell’Inter, nel Barcellona, nel PSG, nel Genoa, nell’Atletico Madrid. Ho provato a fare sempre le cose giuste, senza avere niente da nascondere. Sono stato sempre io, mi sono comportato sempre nel modo giusto con tutte le persone. Come ex ovunque sono sempre trattato bene e li ringrazio per l’accoglienza e per l’aiuto datomi.

La sconfitta con lo Stoccarda ha tolto certezze?

Lo Stoccarda rimane nel passato, continuiamo in avanti. Domani grande gara da vivere e giocare.

Sulla formazione cosa ci dice Thiago Motta? Yildiz vicino Vlahovic?

Può essere, abbiamo segnato in tanti modi, perché no!

Thiago Motta, lei bravo a lavorare sulla testa. Primo passaggio delicato della stagione? Una parola?

Non c’è da lavorare sulla loro testa. La prima sconfitta è arrivata, ma bisogna passare alla prossima partita e si fa la stessa cosa quando si vince. Si lascia nel passato e andiamo ad affrontare l’Inter. Grande partita e grande ambiente.

Thiago Motta, l’anno scorso il campionato l’ha vinto l’Inter con 23 punti di vantaggio. Oggi gap ristretto?

Non è un’opinione, oggettività che oggi le due squadre favorite sono quelle due lì per quanto fatto negli ultimi due anni. Domani si giocherà contro avversaria forte e dobbiamo affrontarli con concentrazione e giocando bene a calcio.

In campo l’Inter si affida all’esperienza con la media età più alta e voi?

La Juventus deve fare una partita come ha sempre fatto, affrontando l’avversario al massimo. La loro esperienza sicuramente è un dato, hanno vinto il campionato con i fatti e sono favoriti con il Napoli. Dobbiamo essere concreti e determinati.

Thiago Motta, che partita vorrete fare?

C’è sempre voglia di andare in campo allo stesso modo, saremo concentrati per fare quello che sappiamo fare.

11.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Thiago Motta. Il tecnico presenterà Inter-Juventus, partita in programma domani alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la nona giornata della nuova di Serie A.