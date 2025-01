LIVE Sparta Praga-Inter 0-1: Inzaghi finisce i cambi, chance Taremi

Sparta Praga-Inter è la partita valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di Praga.

81′ Quinto e ultimo cambio nell’Inter: esce Lautaro Martinez ed entra Taremi.

78′ Due cambi nello Sparta Praga: fuori Wiesner e Olatunji ed entrano Suchomel e Krasniqi.

77′ FRATTESI SFIORA IL RADDOPPIO: bellissima conclusione di collo pieno di Frattesi, ma c’è Vindahl.

73′ Altro cambio nello Sparta Praga: esce Birmancevic ed entra l’ex Serie A Haraslin.

71′ Lautaro Martinez la gira col destro, ma conclusione centrale che finisce in mano a Vindahl.

70′ Altro doppio cambio nell’Inter: fuori Dimarco e Asllani, dentro Carlos Augusto e Zielinski.

69′ Due volte Dimarco, prima di sinistro e poi di destro. Secondo tentativo alto, ma è l’ultima azione per lui.

69′ Arriva un cambio per lo Sparta Praga: esce Rynes ed entra Zeleny.

66′ Cartellino giallo per Asllani, che ha colpito con un braccio Laci.

63′ Due cambi nell’Inter: escono Dumfries e Barella ed entrano Darmian e Frattesi.

62′ NIENTE GOL: IL VAR ANNULLA PER FUORIGIOCO! Punita la posizione di Dimarco sul passaggio di Lautaro Martinez.

Imbucata di Lautaro Martinez illuminante per Dimarco, che calcia in porta, respinta di Vindahl e sulla ribattuta Dumfries fa 0-2.

59′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DUMFRIESSSSSSSSSSSSSSSSS ANCORAAAAA: RADDOPPIO DELL’INTER!!!!!

57′ CHE SPRECO! Ripartenza velocità tre contro tre per l’Inter, con Barella che avanza fino 25 metri, poi palla per Lautaro Martinez che incrocia debolmente con la palla che finisce tra le mani di Vindahl.

54′ ANCORA SOMMER! Sul primo palo Sommer chiude la porta ancora una volta sul talentuoso Birmancevic.

53′ Sinistraccio di Thuram, che si mette in proprio e proprio sul più bello scivola malamente calciando male. Poteva essere una buona occasione, si trovava in area di rigore.

51′ Arriva il primo giallo della partita anche per lo Sparta Praga ed è ai danni di Olatunji. Proteste verso Hernandez.

50′ Azione tutta di prima dell’Inter a destra tra Barella e Dimarco, poi cross dell’esterno troppo sul primo palo e lì c’è il portiere.

46′ Partenza sprint dello Sparta Praga, che ha già messo due traversoni insidiosi in area di rigore. L’Inter si difende con ordine.

22.01 LIVE SPARTA-PRAGA-INTER: AL VIA LA RIPRESA

22.00 Sparta Praga e Inter nuovamente in campo, non ci sono cambi.

Termina senza recupero il primo tempo di Sparta Praga-Inter. Decide al dodicesimo il gol bellissimo di Lautaro Martinez, poi due palle-gol per Asllani e Barella non concretizzate. In mezzo la parata di Sommer in due tempi. Ora quindici minuti di intervallo.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO!

38′ Conclusione lontanissima di Wiesner, che ci prova più per non perdere il pallone e non far ripartire l’Inter che provare a cercare veramente la porta.

34′ CLAMOROSA OCCASIONE! Bastoni a rimorchio per Barella, che si divora una clamorosa palla-gol sotto porta.

33′ SOMMER IN DUE TEMPI! Reazione di Sommer sulla girata al volo di controbalzo di Birmancevic. Il giocatore dello Sparta Praga lasciato troppo solo in area.

31′ Andata via una mezz’ora di partita al Letna tra Sparta Praga e Inter. Nerazzurri in controllo, ma guai a calare di attenzione.

26′ Asllani spreca una buonissima opportunità, sul recupero palla dell’Inter. La conclusione mancina dai 20 metri va direttamente in curva.

21′ Ci vuole una grande chiusura di Asllani sul cross di Laci a rimorchio. Era caduto in area di rigore Dumfries.

18′ Inter adesso in controllo della partita, dopo il gol da cineteca di Lautaro Martinez.

Traversone di Bastoni sul secondo palo verso Lautaro Martinez, che si coordina alla grande e al volo batte Vindahl sotto la traversa.

12′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LAUTAROOOOOOOOOOOO MARTINEZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!! INTER IN VANTAGIOOOOOOOOOOOOO

10′ Buon momento dell’Inter, che adesso gestisce il pallone e con pazienza prova a scovare il varco giusto per far male.

6′ Incredibile Hernandez: ammonisce Dumfries per presunta simulazione nell’area di rigore dello Sparta Praga.

4′ Conclusione dell’albanese Laci lontanissimo dalla specchio della porta di Sommer.

3′ Grande anticipo su Lautaro Martinez, servito d’esterno destro da Barella. Provvidenziale chiusura di Vitik. Inter bene in avvio.

21.00 LIVE SPARTA PRAGA-INTER: SI PARTE!

20.58 Sempre grande emozione per l’inno della Champions League. Ora scambio di gagliardetti fra i capitani e si parte.

20.57 Le due squadre stanno scendendo in campo: ora il solenne inno della Uefa Champions League.

20.47 Sparta Praga e Inter tra poco in campo per la partita della settima e penultima giornata di Champions League. Nerazzurri a caccia dei tre punti.

20.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Sparta Praga e Inter, partita valida per la settima giornata di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE SPARTA PRAGA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): 1 Vindahl; 41 Vitik, 27 Panák, 25 Sørensen; 28 Wiesner, 18 Sadilek, 6 Kairinen, 32 Ryneš; 20 Laçi; 7 Olatunji, 14 Birmančević.

In panchina: 44 Surovcik, 46 Heerkens, 2 Suchomel, 5 Ross, 13 Danek, 21 Pesek, 22 Haraslin, 29 E. Krasniqi, 30 Zeleny, 38 Rus, 54 L. Penxa.

Allenatore: Lars Friis.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

