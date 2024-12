LIVE – Sorteggio Mondiale per club 2025, in diretta il girone dell’Inter

Alle 19 a Miami si terrà il sorteggio della prima edizione allargata del Mondiale per Club 2025 a 32 squadre. Segui LIVE su Inter-News.it tutti gli accoppiamenti e le avversarie dell’Inter nella competizione estiva FIFA.

GRUPPO C: Bayern Monaco (Germania), Benfica (Portogallo)

GRUPPO H: Real Madrid (Spagna), Salisburgo (Austria)

GRUPPO D: Flamengo (Brasile), Chelsea (Inghilterra)

GRUPPO G: Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia)

GRUPPO F: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania)

GRUPPO E: River Plate (Argentina), Inter (Italia)

GRUPPO B: PSG (Francia), Atletico Madrid (Spagna)

GIRONE A: Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo)

19.32 In collegamento su un altro studio, situato al centro di Miami, un’altra schiera di personaggi a far girare le palline, che decretando l’allineamento di ogni squadra nel gruppo.

19.29 Il sorteggio del Mondiale per Club sta iniziando: sono entrati pure coloro che gireranno le famose palline.

19.23 Co-cerimoniere insieme a Ronaldo, Alessandro Del Piero. L’ex campione della Juventus sul palco di Miami.

19.17 Sul palco, chiamato a togliere il velo che copre la coppa, Ronaldo il Fenomeno.

19.13 Tra poco si parte ufficialmente: l’Inter presto conoscerà le sue avversarie nel primo Mondiale per Club a 32 squadre.

19.11 Arriva il messaggio del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale è stato da poco eletto dopo la presidenza Joe Biden.

19.09 Il presidente della FIFA Gianni Infantino sta illustrando le procedure del sorteggio e la composizione delle trentadue squadre, che faranno parte del Mondiale per Club.

19.08 L’evento è iniziato, è stato chiamato sul palco Gianni Infantino, il presidente della FIFA.

19.05 L’evento sta per iniziare, in onda in questo momento la sigla del Mondiale per club.

18.45 Un quarto d’ora all’inizio della cerimonia del sorteggio del Mondiale per Club 2025. Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 15 luglio 2025 negli Stati Uniti e sarà possibile vederlo in diretta su DAZN. Le trentadue squadre, per la prima volta nella nuova formula, saranno suddivise in otto gruppi da quattro. L’Inter è in seconda fascia e può pescare, da regolamento, solo una squadra europea. A seguire, in attesa del via da Miami, tutte le fasce e il calendario del torneo.

SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025 – LE FASCE

Prima fascia: Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania), PSG (Francia), Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), River Plate (Argentina), Fluminense (Brasile)

Seconda fascia: Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Atlético Madrid (Spagna), Benfica (Portogallo), Juventus (Italia), Red Bull Salisburgo (Austria).

Terza fascia: Al Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sud), Al Ahly (Egitto), Wydad AC (Marocco), Monterrey (Messico), Club León (Messico), Boca Juniors (Boca Juniors), Botafogo (Brasile).

Quarta fascia: Urawa Red Diamonds (Giappone), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Espérance Tunisi (Tunisia), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Pachuca (Messico), Seattle Sounders (USA), Auckland City (Nuova Zelanda), Inter Miami (USA).

FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – LA PROCEDURA

Saranno applicati diversi vincoli durante il sorteggio del Mondiale per club, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto l’Europa, che sarà rappresentata da dodici club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gironi presenteranno due club europei: significa che l’Inter potrebbe trovare un avversario europeo.

Un principio di classificazione a coppie basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della fascia 1 quando si assegnano i rispettivi gironi. Altre limitazioni imporranno che i club della stessa associazione membro non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati sorteggiati.

Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club americani, Inter Miami e Seattle Sounders, saranno automaticamente assegnati alla quarta fascia nei gruppi A e B. L’Inter Miami giocherà la partita di apertura del torneo all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo. Il sorteggio del Mondiale per club inizierà con la prima fascia, qui tutti i dettagli (in inglese).