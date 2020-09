Sorteggio Coppa Italia 2020-2021, ecco tutto il tabellone del torneo

Coppa Italia trofeo

Il sorteggio della Coppa Italia 2020-2021 si è svolto a partire dalle ore 15, presso la sede della Lega Serie A a Milano. Rileggi la diretta testuale di Inter-News.it con tutti gli accoppiamenti: l’Inter che entrerà dagli ottavi di finale.

16.39 Sorteggio del tabellone di Coppa Italia concluso.

Di seguito il quarto turno e gli ottavi di finale:

1 Vincente terzo turno eliminatorio 1-Vincente terzo turno eliminatorio 2 (Atalanta agli ottavi)

2 Vincente terzo turno eliminatorio 3-Vincente terzo turno eliminatorio 4 (Lazio agli ottavi)

3 Vincente terzo turno eliminatorio 5-Vincente terzo turno eliminatorio 6 (Napoli agli ottavi)

4 Vincente terzo turno eliminatorio 7-Vincente terzo turno eliminatorio 8 (Roma agli ottavi)

5 Vincente terzo turno eliminatorio 9-Vincente terzo turno eliminatorio 10 (Inter agli ottavi)

6 Vincente terzo turno eliminatorio 11-Vincente terzo turno eliminatorio 12 (Milan agli ottavi)

7 Vincente terzo turno eliminatorio 13-Vincente terzo turno eliminatorio 14 (Sassuolo agli ottavi)

8 Vincente terzo turno eliminatorio 15-Vincente terzo turno eliminatorio 16 (Juventus agli ottavi)

Di seguito il terzo turno:

1 Cagliari-Vincente secondo turno eliminatorio 1

2 Verona-Vincente secondo turno eliminatorio 2

3 Parma-Vincente secondo turno eliminatorio 3

4 Vincente secondo turno eliminatorio 4-Vincente secondo turno eliminatorio 5

5 Benevento-Vincente secondo turno eliminatorio 6

6 Vincente secondo turno eliminatorio 7-Vincente secondo turno eliminatorio 8

7 Spezia-Vincente secondo turno eliminatorio 9

8 Bologna-Vincente secondo turno eliminatorio 10

9 Udinese-Vincente secondo turno eliminatorio 11

10 Fiorentina-Vincente secondo turno eliminatorio 12

11 Torino-Vincente secondo turno eliminatorio 13

12 Vincente secondo turno eliminatorio 14-Vincente secondo turno eliminatorio 15

13 Crotone-Vincente secondo turno eliminatorio 16

14 Vincente secondo turno eliminatorio 17-Vincente secondo turno eliminatorio 18

15 Sampdoria-Vincente secondo turno eliminatorio 19

16 Genoa-Vincente secondo turno eliminatorio 20

16.32 Completato il sorteggio di primo e secondo turno eliminatorio del tabellone di Coppa Italia 2020-2021. Questi gli accoppiamenti, in arrivo terzo e quarto ossia gli ultimi:

1 Pontedera-Arezzo, la vincente sfiderà la Cremonese al secondo turno

2 Carrarese-Ambrosiana, la vincente sfiderà il Venezia al secondo turno

3 Catania-San Nicolò Notaresco, la vincente sfiderà il Pescara al secondo turno

4 Monopoli-Modena, la vincente sfiderà la Reggiana al secondo turno

5 Alessandria-Sambenedettese, la vincente sfiderà il Cosenza al secondo turno

6 Renate-Avellino, la vincente sfiderà l’Empoli al secondo turno

7 Ascoli-Perugia al secondo turno (senza vincente dal primo turno)

8 Brescia-Trapani al secondo turno (senza vincente dal primo turno)

9 Novara-Gelbison, la vincente sfiderà il Cittadella al secondo turno

10 Piacenza-Teramo, la vincente sfiderà la Reggina al secondo turno

11 Livorno-Pro Patria, la vincente sfiderà il Vicenza al secondo turno

12 Padova-Breno, la vincente sfiderà il Frosinone al secondo turno

13 Feralpisalò-Pineto, la vincente sfiderà il Lecce al secondo turno

14 Ternana-Albinoleffe, la vincente sfiderà la Virtus Entella al secondo turno

15 Juve Stabia-Tritium, la vincente sfiderà il Pisa al secondo turno

16 Bari-Trastevere, la vincente sfiderà la SPAL al secondo turno

17 Carpi-Casarano, la vincente sfiderà il Pordenone al secondo turno

18 Potenza-Triestina, la vincente sfiderà il Monza al secondo turno

19 Sudtirol-Latte Dolce, la vincente sfiderà la Salernitana al secondo turno

20 Catanzaro-Virtus Francavilla, la vincente sfiderà il Chievo al secondo turno

15.50 In arrivo anche gli altri accoppiamenti. Qui il tabellone provvisorio della fase finale.

15.30 Da ricordare che, ai quarti di finale, si giocano le seguenti sfide (i numeri sono quelli della partita riguardante la testa di serie segnalata nella riga sotto): 1-8, 4-5 (prima semifinale); 2-7, 3-6 (seconda semifinale).

15.21 Ordine teste di serie: 1 Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, 4 Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo, 8 Lazio

15.15 Ancora qualche minuto di attesa e poi si conosceranno i primi accoppiamenti.

15.00 In arrivo il sorteggio del tabellone di Coppa Italia 2020-2021. Per ulteriori informazioni il regolamento integrale è consultabile qui.

14.55 Cinque minuti e si comincia con il sorteggio della Coppa Italia 2020-2021. Da ricordare che, per quanto riguarda l’Inter, i nerazzurri giocheranno dagli ottavi di finale. Sarà definita anche la posizione di inserimento del tabellone, con l’ordine (da 1 a 8) delle teste di serie. Nel caso in cui agli ottavi la sfida dovesse essere contro un altro club di Serie A si svolgerebbe il sorteggio del campo.

14.40 Venti minuti al via del sorteggio della Coppa Italia 2020-2021. Nell’attesa, di seguito, le date del torneo mentre qui le informazioni. Partecipano tutte le squadre di Serie A (le prime otto della stagione 2019-2020 dagli ottavi di finale, le restanti dal terzo turno eliminatorio), tutte quelle di Serie B (dal secondo turno eliminatorio) più i club di Serie C e Serie D segnalati da Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti. Questi ultimi comporranno le diciotto partite del primo turno eliminatorio, in programma mercoledì 23 settembre. La finale, invece, dovrebbe giocarsi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano visto che lo Stadio Olimpico di Roma sarà già stato dato all’UEFA per la partita inaugurale degli Europei.

SORTEGGIO COPPA ITALIA 2020-2021 – LE DATE

Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 13 gennaio 2021, mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 maggio 2021