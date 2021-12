LIVE – Sorteggio Champions League, in arrivo il nuovo abbinamento dell’Inter

Purtroppo il sorteggio degli ottavi di Champions League si deve rifare (vedi articolo). Segui LIVE la diretta testuale dei nuovi accoppiamenti: non c’è più Inter-Ajax come era uscito prima.

PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP

14.30 Si deve rifare tutto da zero. Mezz’ora al via del nuovo sorteggio degli ottavi di Champions League, dopo il clamoroso errore dell’UEFA che ha pescato Villarreal-Manchester United (già avuta ai gironi). Ecco il comunicato ufficiale con l’annuncio, di sotto le indicazioni. Inter-Ajax, uscita prima, non è valida.

“A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League.

Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15:00 CET”.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

Manchester City (Inghilterra, prima Gruppo A)

Liverpool (Inghilterra, prima Gruppo B)

Ajax (Olanda, prima Gruppo C)

Bayern Monaco (Germania, prima Gruppo E)

Manchester United (Inghilterra, prima Gruppo F)

Lille (Francia, prima Gruppo G)

L’Inter non può incontrare il Real Madrid avendolo già avuto nel girone e la Juventus in quanto squadra della stessa nazione.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE INFORMAZIONI

L’Inter giocherà la partita d’andata in casa (15, 16, 22 o 23 febbraio) e quella di ritorno in trasferta (8, 9, 15 e 16 marzo), sempre alle ore 21. Da questa stagione la regola del gol doppio in trasferta è stata eliminata. Le partite che nel doppio confronto saranno in parità come numero di reti andranno ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Non si possono incontrare (ancora per questo turno) squadre della stessa nazione, le prime classificate giocano il ritorno in casa.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Prime classificate: Manchester City (Inghilterra – A), Liverpool (Inghilterra – B), Ajax (Olanda – C), Real Madrid (Spagna – D), Bayern Monaco (Germania – E), Manchester United (Inghilterra – F), Lille (Francia – G), Juventus (Italia – H)

Seconde classificate: PSG (Francia – A), Atlético Madrid (Spagna – B), Sporting CP (Portogallo – C), Inter (Italia – D), Benfica (Portogallo – E), Villarreal (Spagna – F), Red Bull Salisburgo (Austria – G), Chelsea (Inghilterra – H)