LIVE – Sorteggio Champions League, fra poco i gironi con l'Inter

Sorteggio Champions League

Il sorteggio di Champions League ha preso il via alle ore 17, con l’Inter protagonista. Segui LIVE su Inter-News.it l’evento da Ginevra, con tutti gli accoppiamenti che andranno a formare il tabellone della fase a gironi che inizierà il 20 e 21 ottobre.

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League è iniziato alle ore 17, nel box sottostante tutti gli aggiornamenti. Più in basso le informazioni e la procedura.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – LE FASCE

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco – Germania (campione in carica Champions League)

Siviglia – Spagna (campione in carica Europa League)

Real Madrid – Spagna

Juventus – Italia

PSG – Francia

Liverpool – Inghilterra

Porto – Portogallo

Zenit – Russia

SECONDA FASCIA

Barcellona – Spagna

Atlético Madrid – Spagna

Manchester City – Inghilterra

Manchester United – Inghilterra

Shakhtar Donetsk – Ucraina

Borussia Dortmund – Germania

Chelsea – Inghilterra

Ajax – Olanda

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev – Ucraina

Red Bull Salisburgo – Austria

RB Lipsia – Germania

Inter – Italia

Olympiakos – Grecia

Lazio – Italia

Krasnodar – Russia

Atalanta – Italia

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca – Russia

Marsiglia – Francia

Club Brugge – Belgio

Borussia Monchengladbach – Germania

Midtjylland – Danimarca

Istanbul Basaksehir – Turchia

Rennes – Francia

Ferencvaros – Ungheria

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE COPPIE

A Bayern Monaco e Borussia Dortmund (Germania)

B Siviglia e Atlético Madrid (Spagna)

C Real Madrid e Barcellona (Spagna)

D Liverpool e Manchester United (Inghilterra)

E Juventus e Inter (Italia)

F PSG e Marsiglia (Francia)

G Zenit e Lokomotiv Mosca (Russia)

H Manchester City e Chelsea (Inghilterra)

I Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev (Ucraina)

J RB Lipsia e Borussia Monchengladbach (Germania)

K Lazio e Atalanta (Italia)

Questa divisione significa che, se uno dei club coinvolti finisce in un gruppo da A a D, l’altro che forma la sua coppia andrà per forza in uno da E a H (e viceversa).

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – LE DATE

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre