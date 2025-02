LIVE – Sorteggio Champions League, in diretta l’avversaria dell’Inter!

È arrivato il tanto atteso momento del sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League! Segui LIVE su Inter-News.it la diretta con tutti gli aggiornamenti da Nyon e l’avversaria dell’Inter! La scelta è tra due squadre olandesi.

RILEGGI IL LIVE – SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

12:29 Sorteggio di Champions League terminato!

OTTAVI DI FINALE: PSV Eindhoven-Arsenal Feyenoord-Inter Real Madrid-Atlético Bayern Monaco-Leverkusen Borussia Dortmund-Lille Club Brugge-Aston Villa PSG-Liverpool Benfica-Barcellona

12:24 Anche l’eventuale semifinale di ritorno, l’Inter lo giocherebbe in casa. Le potenziali sfidanti sono Borussia Dortmund, Lille, Benfica e Barcellona.

12:23 L’eventuale quarto di finale di ritorno, l’Inter lo giocherebbe a San Siro con una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

12:19 Liverpool-PSG e di conseguenza Barcellona-Benfica completano il quadro degli ottavi di finale.

12:18 L’INTER CONTRO IL FEYENOORD, SUCCESSIVAMENTE LA VINCENTE TRA BAYERN MONACO E BAYER LEVERKUSEN

12:17 Sorteggiato Arsenal-PSV, quindi sarà Inter-Feyenoord!

12:18 DUE DERBY! Quello spagnolo Real Madrid-Atletico Madrid e quello tedesco Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

12:16 PRIMI OTTAVO DI FINALE: Club Brugge-Aston Villa e Borussia-Lille

12:07 Presente Giovane Elber, ex attaccante del Bayern Monaco: sarà lui a estrarre le palline.

LIVE – SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: SI ENTRA NEL VIVO!

12.05 È cominciata la cerimonia del sorteggio da Nyon, Giorgio Marchetti dell’UEFA sta spiegando la procedura dell’estrazione.

11.58 Le prime otto classificate della fase campionato si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale e vengono ora raggiunte dalle otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato.

11.52 L’Inter, che ha chiuso la Fase Campionato al quarto posto, è qualificata direttamente agli ottavi di finale e scenderà in campo a marzo (4-5 andata, 11-12 il ritorno a San Siro). La formazione di Inzaghi affronterà o il Feyenoord che ha eliminato il Milan o il PSV che ha eliminato la Juventus.

11.45 Un quarto d’ora al via della cerimonia da Nyon, con il sorteggio degli ottavi di finale, quarti e semifinale di Champions League. Per l’Inter il primo avversario è una doppia scelta: Feyenoord o PSV Eindhoven, le squadre che agli spareggi hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus. Nell’attesa, di seguito le principali informazioni.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – TABELLONE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE (andata 4-5 marzo, ritorno 11-12 marzo)

1 PSG-Liverpool o Barcellona

2 Club Brugge-Lille o Aston Villa

3 Real Madrid-Atlético Madrid o Bayer Leverkusen

4 PSV Eindhoven-Arsenal o Inter

5 Feyenoord-Inter o Arsenal

6 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen o Atlético Madrid

7 Borussia Dortmund-Aston Villa o Lille

8 Benfica-Barcellona o Liverpool

QUARTI DI FINALE (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile)

1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI (andata 29-30 aprile, ritorno 6-7 maggio)

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

FINALE CHAMPIONS LEAGUE (sabato 31 maggio ore 21, Monaco di Baviera)

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2