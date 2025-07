LIVE – Rottura Calhanoglu-Inter, ne parleremo a partire dalle 16.45

Il terremoto in casa Inter in merito alla questione Calhanoglu fatica a placare. Nelle ultime ore non si parla di altro. Ecco perché ne parleremo alle 16.45 sul canale YouTube di Inter-News.it. Ci saranno insieme a voi Emanuele Rossi, Alessia Gentile e Filippo Miosi.

TERREMOTO CALHANOGLU – Insomma in casa Inter non sono giorni sereni e tranquilli. Ieri sera l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense e subito dopo l’esplosione di Lautaro Martinez, che si è sfogato tirando in ballo tutti quei compagni non motivati a combattere per la causa nerazzurra. Il capitano non aveva fatto nomi e cognomi, due dettagli non banali, invece, poi esposti dall’intervento del presidente Beppe Marotta. Il numero uno nerazzurro ha infatti citato testualmente Hakan Calhanoglu, come giocatore a cui si riferiva il capitano interista. Da qui, poi la replica prima della moglie del turco e poi dello stesso Hakan su Instagram. Nei prossimi giorni, ci sarà un summit tra la dirigenza e Calhanoglu per decidere una volta per tutte il futuro insieme. O ci sarà la separazione oppure le cose potrebbero ritornare a posto. Noi di Inter-News.it ne parleremo intorno alle 16.45 sul nostro canale YouTube. Non mancate, perché potete partecipare anche voi, con domande, interventi e delucidazioni sulla questione in atto.