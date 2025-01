Roma-Inter Women 1-2: finisce qui! Nerazzurre seconde (LIVE)

Roma-Inter Women è la partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le capitoline allenate da Alessandro Spugna. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Tre Fontane” di Roma.

ROMA-INTER WOMEN 1-2 – RILEGGI IL LIVE

90’+4′ FINISCE QUIIIIIIIIII!!!! L’Inter Women vince e sale da sola al secondo posto: decidono Polli e Serturini. In mezzo Thogersen.

90′ SEGNALATI QUATTRO MINUTI DI RECUPERO.

90′ Giallo per Bartoli.

88′ Ultimo cambio nella Roma: esce Linari ed entra Troelsgaard.

80′ Due cambi nella Roma: entrano Dragoni per Giugliano e Gorelli per Kumagai. Nell’Inter esordio per Schough ed esce Magull.

75′ Ci prova Magull che attacca bene lo spazio, ma invece di incrociare col sinistro, calcia centralmente. C’è Kresche.

74′ Ora l’Inter prova a controllare la partita, sfruttando sempre una giocatrice in più.

67′ L’Inter effettua due cambi: esce Polli per Cambiaghi e Serturini per Detruyer.

61′ Un cambio anche nella Roma: esce Glionna ed entra Viens.

60′ Un cambio nell’Inter: esce Wullaert ed entra la grande ex Bartoli.

59′ BRAVA RUNARSDOTTIR! Glionna viene lanciata in contropiede con l’Inter leggermente scoperta, la giocatrice arriva a concludere ma brava Runarsdottir in due tempi.

Cross di Bugeja dalla destra e favolosa girata di Serturini. Che gol della ex romanista, che riporta in vantaggio l’Inter Women.

55′ CHE GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DI SERTURINI!!!!!!! L’INTER VA SUL 2-1!!!

50′ Arriva il primo cartellino giallo per l’Inter Women: si tratta di Wullaert per fallo su Greggi.

21.54 LIVE ROMA-INTER WOMEN: INIZIA LA RIPRESA

21.53 Un cambio a testa, nella Roma fuori Hanshaw e dentro Di Gugliemo, mentre nell’Inter fuori Tomaselli e dentro Bugeja.

45’+3′ FINISCE IL PRIMO TEMPO TRA ROMA E INTER WOMEN!

45′ CONCESSI TRE MINUTI DI RECUPERO.

39′ GRANDE OCCASIONE! Wullaert si trova palla in area di rigore, dopo un piccolo pasticcio della difesa della Roma, ma la sua conclusione finisce tra le mani di Kresche.

37′ Serturini prova il tiro alla Del Piero, ma la sua conclusione non trova la porta. Si rimane sempre sullo 0-0.

36′ Ammonita Greggi per proteste.

35′ Ora l’Inter chiaramente fa la partita avendo una giocatrice in più e la Roma gioca di ripartenza. Al momento grande equilibrio.

28′ Conclusione dalla lunga distanza di Magull, ma facile presa per Kresche.

26′ Riparte il gioco, la Giacinti, dolorante, è stata portata via in barella. Ci sarà un abbondante irecupero.

21′ ROSSO DIRETTO PER GIACINTI! Non ha dubbi il signor Andreano. Fallo di reazione della giocatrice giallorossa su Bowen, che involontariamente gli aveva pestato il piede da terra.

18′ Grande cavalcata sulla destra di Merlo, gran cross al centro e uscita provvidenziale di Kresche che la toglie dalla testa di Polli.

Subito pareggio dell’ex centrocampista nerazzurra, 37 presenze con la maglia dell’Inter Women, che trova spazio entrando in area e poi col destro batte Runarsdottir.

13′ GOL THOGERSEN! HA PAREGGIATO LA ROMA.

Break dell’Inter con Wullaert, che verticalizza subito per Polli. Freddissima l’attaccante nerazzurra per la rete del vantaggio.

11′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL POLLI!!!!!! L’INTER PASSA IN VANTAGGIO!!!!!!

10′ Deviazione di Giacinti su corner dalla destra, blocca in presa bassa il portiere dell’Inter.

5′ OCCASIONE GIUGLIANO! Subito la Roma in avanti, con Giuliano che ci prova con un pallonetto a sbuffare Runarsdottir, fuori non di molto.

20.45 LIVE ROMA-INTER WOMEN: INIZIA LA PARTITA

20.25 Mancano venti minuti al fischio d’inizio della partita tra Roma e Inter Women, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE ROMA-INTER WOMEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Hanshaw; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi. In panchina: Mazzocchi, Di Guglielmo, Viens, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini, Cissoko, Galli, Troelsgaard.

Coach: Alessandro Spugna

Inter (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Magull, Csiszar, Tomaselli, Serturini; Wullaert, Polli. In panchina: Piazza, Baldi, Santi, Bugeja, Pavan, Karchouni, Robustellini, Fördős, Detruyer, Schough, Bartoli, Cambiaghi.

Coach: Gianpiero Piovani.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).