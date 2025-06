LIVE – Presentazione Chivu: la conferenza stampa dell’Inter

Chivu protagonista della conferenza stampa di presentazione all’Inter. L’allenatore risponde alle domande dei colleghi presenti a Los Angeles alle ore 23.15 italiane.

Avete parlato di obiettivi con la società?

Noi siamo presenti in una competizione, dobbiamo portare avanti il nome Inter in giro per il mondo. Siamo qua per onorare questa competizione, per fare il nostro meglio e raggiungere qualcosa di importante.

Un parere su Domenec Torrent, allenatore del Monterrey? E su Sergio Ramos e Sergio Canales?

Rispetto tutti gli allenatore perché so che non è mai facile. Sergio Ramos è uno dei difensori migliori di sempre, ha fatto grandissime cose. E tuttora è uno dei migliori.

Come ricaricare subito i nazionali?

Non dimentichiamoci il percorso fatto, il valore di una squadra non può essere giudicata da non essere riuscita ad alzare i trofei. Conta il percorso, la crescita dei ragazzi e individuale. Il dovere di una squadra e di un allenatore è dare sempre il massimo. Per me non è una stagione fallimentare. Due mesi fa si parlava di una squadra che aveva eliminato Bayern, Barcellona, era prima in Serie A ed era tra le più belle in Europa. Il fallimento non esiste nel calcio. Esiste solo quando guardiamo scuse e alibi. In queste settimane, non mi è mai sembrata una squadra che punta al dito e trova colpevoli.

Chivu ci può raccontare i giorni che l’hanno portata all’Inter?

E’ stato di sorpresa, perché in baso a quanto fatto negli ultimi 3 mesi, l’intenzione mia era di continuare a Parma. Poi è arrivata la chiamata dell’Inter, che voleva un incontro con me. La prima cosa che ho fatto è stata quella di chiedere il consenso a Federico Cherubini. Quando ti chiama l’Inter per quanto abbiamo assieme… Inzaghi l’avevo chiamato prima della chiamata dell’Inter, per fargli in bocca al lupo dopo il suo addio. Dopo non ci siamo più sentiti.

Che ne pensa del Monterrey?

Ha cambiato allenatore, abbiamo avuto tre giorni per visionare alcune partite. Rispetteremo tutti gli avversari che avremo davanti. Abbiamo tutte le intenzioni di onorare questa competizione.

Chivu, il futuro di Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan? Come utilizzerà l’armeno?

Non è un problema che Mkhitaryan abbia 36 anni, ma la sua qualità umana e da giocatore. Ciò che conta è la motivazione che hai, l’età è solo un numero. Il modo in cui si allena e la sua professionalità non sono in dubbio. Spero di trovare queste motivazioni e al momento lo riscontro. Serve lavorare per il team, rispettare i tifosi, la proprietà e provare ad essere la migliore versione di se stessi.

C’è un grande torneo da giocare, come approccia in questo ruolo?

C’è da onorare il torneo, è la prima volta che si gioca. Siamo tutti responsabili di raggiungere i nostri obiettivi. Ma siamo qui per fare il nostro meglio. So come gestire uno spogliatoio, ho lavorato nell’Under 19 e con tanti ragazzi. Non bisogna sottovalutare il viaggio che bisogna fare. Alcuni saranno delusi del finale della scorsa stagione, ma sanno di aver fatto un percorso fantastico. L’obiettivo è importante ma anche il viaggio.

Chivu, quanto sarà importante fare bene subito al Mondiale?

Il percorso fatto da questa squadra, il momento creato, lo staff che era prima, bisogna portarlo avanti. Essere consapevoli che una squadra come l’Inter ha bisogno di questo tipo di ambizioni. Bisogna continuare su questa linea, avere fiducia e autostima. Lavorare per bene, per la società, per mantenerla lì.

Dove ha avuto coraggio l’Inter con lei?

Tornare alle radici, all’interismo. Anche Marotta ha capito di cosa si tratta. Io questa parola lo avuta sempre nella mente. Oltre al coraggio, anche al mio di essere davanti a voi e di essere l’allenatore dell’Inter, tra le squadre più forti al mondo, e accettare che nel calcio si può vincere o perdere, se le cose vanno bene, la strada da percorrere è sempre più bella.

Anche altri compagni, oltre Maicon, ti hanno scritto?

Abbiamo la chat storica che va avanti da molti anni. Siamo compagni e amici, oggi mi ha fatto piacere rivedere Maicon e ricevere tutti quei messaggi di congratulazioni. Poi anche dediche speciali che rimangono tra me e loro. Leggere la felicità di tutti mi fa piacere e sono orgoglioso.

Chivu, stiamo già vedendo nella parte sul pezzo lei. Emotivamente ha realizzato di essere il primo allenatore dell’Inter?

Avere le responsabilità dell’Inter voglio portare avanti. La stessa che ho avuto quando Piero mi portò ad Appiano quando venni da giocatore e poi da allenatore dell’U14. Sono 13 anni con una piccola pausa fatta. Ho avuto sempre questa responsabilità.

Come sapete il calcio è un mondo che brucia tanto con facilità. Noi ci siamo separati da un allenatore a cui eravamo affezionati, ma dopo 4 anni, dopo un percorso lungo e pieno di soddisfazione, si è arrivati ad un rescissione consensuale. Ci ha fatto trascorrere anni e partite indimenticabili, diventando l’attore principale del nostro cammino. Subito ci siamo proiettati ad una nuova situazione. Io, Piero Ausilio e Dario Baccin con una grande velocità abbiamo individuato in Cristian Chivu il riferimento per l’Inter. Il tutto con l’aiuto della società, che è attenta alle decisioni prese. Non è per niente un ripiego, non c’è stata alcuna confusione. C’erano aspetti burocratici da definire, perché Cristian era legato al Parma.

E ringrazio il Parma. Chivu non rappresenta una novità nel mondo Inter e per voi, perché è stato un grande giocatore. Precocemente è stato sul palcoscenico importante, chiaramente ora c’è una veste nuova. Ma lui ha sperimentato proprio all’Inter questo mestiere. Abbiamo apprezzato il lavoro nelle giovanili, tanto poi da condurre il Parma alla salvezza. Orgoglio nostro, avere un allenatore Made in Inter. Un allenatore che arriva dalle giovanili e ci ha convinto il suo profilo e di approcciare l’arte pallonara. Un calcio divertente ma anche che sposi quelle che sono le ambizioni della società. Parteciperemo anche l’anno prossimo a tutte le manifestazioni calcistiche europee e internazionali e vogliamo seguirlo con l’ambizione di partecipare e vincere. Rimasta l’amarezza per il risultato tremendo, ma arrivare a competere con le grandi d’Europa è straordinario. Rappresentiamo l’Italia e nessuno ci era riuscita. Il risultato è clamoroso, ma dobbiamo avere la forza di andare avanti, farne tesoro e con Cristian rilanciarci.

Come sapete noi l’anno scorso parteciperemo al campionato di Serie C con l’Under 23, predisporre una società che sposi in bene il modello nuovo. Puntare sui nostri giovani che rappresentano lo scenario calcistico italiano. Due li apprezzerete al Mondiale, ma altri sono rientrati alla casa base. Ci affidiamo a lui dandogli tanta responsabilità, essere allenatore dell’Inter motivo di orgoglio e prestigio. Lui lo porterà avanti con la sua cultura del lavoro, senso di appartenenza, lui protagonista del triplete. Ha insegnato come si può e si deve vincere. Accanto a Chivu ci sarà uno staff condiviso tra tutti noi e l’area tecnica. Uno staff che ci rende molto soddisfatti, il mister li presenterà. Ci troviamo in modo inedito in questa conferenza stampa, visto che la stagione non è finita. L’Inter è tra le squadre più forti al mondo, noi e la Juventus rappresentiamo l’Italia nel mondo. Non saremo solo comparsa.

