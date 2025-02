LIVE Milan-Inter 0-0: equilibrio a Milano, poche occasioni

Milan-Inter è la partita valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” di Milano.

LIVE MILAN-INTER 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

19′ Conceicao ha mandato a riscaldarsi sia Jimenez che Terracciano. Il tecnico potrebbe cambiare qualcosa nei cugini.

15′ Partita intensa a Milano tra due squadre che giocano a viso aperto, sulla falsariga degli ultimi derby di Milano.

11′ Bella l’azione dell’Inter con Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. Poi servizio del Toro per la conclusione angolata ma debole di Barella. Para Maignan.

9′ Prima iniziativa di Pulisic, che si accentra calciando col sinistro, ma bravo de Vrij a metterci la gamba.

6′ SI ALZA LA BANDIERINA! Fuorigioco netto sul gol di Dimarco, in offside Lautaro Martinez servito con leggero ritardo da Barella.

5′ Sgasata di Thuram, che sfreccia sulla sinistra lasciando la polvere a Walker, ma sul traversone basso Dumfries non capisce rimanendo inspiegabilmente fermo.

3′ Primi minuti di studio tra le due squadre. Sia Milan che Inter sono abbastanza attendiste.

18.00 INIZIA MILAN-INTER!

17.58 Squadre in campo, ora inno della Serie A e tra poco il fischio d’inizio.

17.54 Ci siamo, le due squadre, Milan e Inter, sono nel tunnel. Manca veramente pochissimo per l’inizio del derby.

17.50 Manca sempre meno al derby di Milano, il terzo in questa stagione. Grandissima attesa a San Siro.

17.44 Tra le novità in casa Inter Nicola Zalewski. Ieri sbarcato a Milano e oggi in panchina per il suo primo derby di Milano.

17.41 L’Inter ritrova dal primo minuto Hakan Calhanoglu, che non gioca proprio dalla finale di Supercoppa a Riad. In quel caso fece solamente mezz’ora di primo tempo.

17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Milan e Inter, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE MILAN-INTER: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): 16 Maignan; 32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Hernandez; 80 Musah, 4 Bennacer, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 90 Abraham, 10 Leao.

In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 17 Okafor, 18 Zeroli, 20 Jimenez, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 73 Camarda.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 De Pieri, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

