LIVE Manchester-City Inter 0-0: pericoloso De Bruyne!

Manchester City-Inter è il match valido per la prima giornata della Champions League 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca all’Etihad Stadium.

LIVE MANCHESTER CITY-INTER 0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE

42′ SOMMER IN USCITA! Grealish serve De Bruyne, bravo in uscita Sommer che devia in angolo.

41′ BELLA COMBINAZIONE! Bravo Darmian a recuperare il pallone sulla trequarti, poi Zielinski di prima per Thuram che calcia di prima, ma il pallone va sul fondo.

40′ Ultimi cinque minuti all’Etihad tra Manchester City e Inter. Nerazzurri in difesa in questa fase di gioco.

36′ CHE LISCIO! Inter fortunata: De Bruyne mette a rimorchio per Bernardo Silva, che cicca un rigore in movimento.

35′ TREMA SOMMER! Tiro angolatissimo ma anche sporco di Haaland, Sommer può solo guardare. Fortunatamente palla al lato.

33′ Ammonizione netta per Ruben Dias, che atterra Zielinski in ripartenza. Buon break del polacco.

28′ ERA BUONA! Uscita avventata di Ederson, che calcia praticamente addosso a Darmian. L’esterno ci prova a porta libera da lontano, salva Dias.

26′ Brivido con De Bruyne, cercato lungolinea da Grealish, ma il belga calcia solo sull’esterno della rete.

20′ Ancora Inter pericolosa, di nuovo Calhanoglu col destro, deviazione di Akanji in angolo.

18′ SOMMER BLOCCA! Primo acuto di Haaland, che prende il tempo ad Acerbi sul cross di Bernardo Silva. Blocca con sicurezza Sommer.

17′ Terza ripartenza potenzialmente importante dell’Inter, che conclude però ancora malamente, stavolta con Calhanoglu.

15′ Scocca il quarto d’ora, un Manchester City-Inter al piccolo trotto in questo avvio. Le due squadre si studiano.

10′ Inter con buona personalità a Manchester. Bene in questo inizio di partita Nicolò Barella.

5′ Primo tiro verso la porta dell’Inter con Thuram. Il francese ha calciato basso, ma facile l’intervento per Ederson.

4′ Grandissimo anticipo di Bastoni su Haaland, che stava per avventarsi sul cross sporcato di Grealish.

21.00 COMINCIA LA PARTITA!

20.56 Manchester City e Inter stanno per entrare sul terreno di gioco. Ora la musichetta suggestiva della Champions League.

20.49 Manca sempre meno all’esordio dell’Inter in Champions League. In ordine cronologico, è la quarta italiana a scendere in campo. Pochi minuti fa ha pareggiato il Bologna.

20.35 Inzaghi ha deciso di partire con la coppia Thuram-Taremi. Lautaro Martinez dalla panchina, così come Pavard, Mkhitaryan e Dumfries.

20.30 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita valida per la prima giornata di Champions League tra Manchester City e Inter. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Savinho; Haaland.

In panchina: Ortega, Carson, Foden, Kovacic, Stones, Gundogan, Nunes, Doku, Walker, McAtee.

Allenatore: Pep Guardiola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

In panchina: Di Gennaro, Martinez; De Vrij, Pavard, Dumfries, Mkhitaryan, Frattesi, Asllani, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi

LIVE MANCHESTER CITY-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

