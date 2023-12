LIVE Lazio-Inter 0-0: primo quarto d’ora equilibrato, studio

Lazio-Inter è l’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

LIVE: LAZIO-INTER 0-0

27′ IMMOBILE NON TROVA LA PORTA: pennellata di Zaccagni dalla destra per il colpo di testa di Immobile. Non trova la porta.

25′ Ammonito Marcus Thuram per un intervento scomposto ai danni di Gila.

22′ GRANDE USCITA: palla pericolosissima di Guendouzi tra i due centrali, esce perfettamente Sommer.

21′ Lazio pericolosa con Immobile, che crossa forte, sfiora Sommer e poi ci pensa Darmian a rinviare.

16′ Sommer senza problemi sul tiro di Kamada. Il portiere svizzero oggi festeggia il compleanno.

15′ Altra fuga di Thuram, stavolta dalla sinistra, ma Lautaro Martinez non riesce a calciare verso la porta sul cross a rimorchio del francese.

14′ Un errore grossolano in uscita di Bisseck, che regala palla alla Lazio. Poi la difesa dell’Inter gestisce bene e chiude.

10′ L’Inter per ora attende la Lazio, che fa tanto possesso con la palla. Zero occasioni da rete in questo avvio.

7′ Possesso della Lazio, che fa girare il pallone. L’Inter contiene con ordine e organizzazione.

3′ Darmian lancia Thuram, che stoppa alla grande, e poi Casale lo mura sul più bello da quasi dentro l’area di rigore.

20.45′ INIZIA LA PARTITA

20.44 Prima un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Antonio ‘Totonno’ Juliano.

20.41 Lazio e Inter in campo, ora l’inno della Serie A.

20.32 Per Simone Inzaghi si tratta del suo terzo ritorno all’Olimpico, sponda biancoceleste. Negli ultimi due precedenti sono arrivati due sconfitte per 3-1.

20.30 Manca sempre meno a Lazio-Inter. Prima della partita, il bellissimo ricordo per il grande Sinisa Mihajlovic. Ieri l’anniversario della sua scomparsa.

20:15 Mezz’ora al calcio d’inizio di Lazio-Inter, sedicesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

In panchina: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Luis Alberto, Castellanos, Hysaj, Basic, Cataldi, Ruggeri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Agoume, Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

