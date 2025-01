LIVE – Juventus-Inter Women 2-0: doppio svantaggio all’intervallo!

Juventus-Inter Women è l’incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella (TO).

LIVE: JUVENTUS-INTER WOMEN 2-0

Sfida intensa, con squadre lunghe alla ricerca del gol sin dai primi minuti. La Juventus, però, è molto più brava a concretizzare rispetto all’Inter Women, che pur trovandosi dalle parti di Peyraud-Magnin non riesce ad essere pericolosa fino in fondo. Le bianconere in meno di cinque minuti trovano il doppio vantaggio, siglato da Cantore e Girelli. Il primo tempo termina 2-0 per le padrone di casa.

45’+3′ FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero

43′ Tomaselli dolorante a terra dopo un intervento pericoloso di Bonansea

33′ Cartellino giallo per la bianconera Harviken dopo una trattenuta su Polli

30′ Doppio svantaggio per l’Inter: questa volta è Girelli ad andare in gol per il 2-0 della Juventus. L’attaccante bianconera ci prova prima di testa poi, dopo la respinta di Runarsdottir, va al tentativo coi piedi e non sbaglia.

26′ Si sblocca la sfida: Cantore mette a segno l’1-0 della Juventus. Girelli firma l’assist per l’attaccante italiana brava a controllare e a trovare la porta.

14′ Dopo esser stata soccorsa dallo staff medico nerazzurro, Polli sembra in grado di proseguire il match

12′ ALLARME INTER! Elisa Polli si accascia a terra dolorante e chiede il cambio alla panchina nerazzurra: sembra un problema di natura muscolare

12′ GRANDE CHANCE! Wullaert al centro dell’area di rigore calcia al volo col sinistro: il pallone termina di poco fuori!

2′ RISPOSTA JUVENTUS! Dopo la prima azione nerazzurra arriva anche quella bianconera: doppia chance per le padrone di casa che non riescono però concretizzare. Alla fine Runarsdottir fa sua la sfera e rilancia lungo.

1′ PRIMO SQUILLO INTER! Grande partenza nerazzurra, con Serturini che viaggia sulla corsia esterna di sinistra e mette un pallone in mezzo per Polli. L’attaccante nerazzurra viene chiusa dalla difesabianconera e non riesce a colpire bene verso la porta.

18.32 INIZIA IL MATCH DI CAMPIONATO!

18.05 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Juventus-Inter Women, valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): 16 Peyraud-Magnin; 71 Lenzini, 8 Rosucci, 5 Harviken, 27 Krumbiegel; 15 Bennison, 6 Schatzer, 13 Boattin; 9 Cantore, 10 Girelli, 11 Bonansea.

A disposizione: 31 Capelletti, 44 Proux, 7 Lehmann, 14 Vangsgaard, 18 Beccari, 19 Thomas, 21 Caruso, 22 Bergamaschi, 25 Calligaris, 28 Cocino, 33 Brighton, 34 Gallo.

Allenatore: Massimiliano Canzi

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 17 Fördős; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 15 Serturini; 31 Wullaert, 9 Polli.

A disposizione: 35 Robbioni, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 20 Detruyer, 22 Schough, 25 Fadda, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani.

Su Inter-News.it puoi seguire la cronaca live integrale di Milan-Inter Women, così come i report di ciascun tempo e le interviste pre/post-partita oltre a tutte le altre informazioni. A seguire le informazioni su come seguirci.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).