CONFERENZA – Inzaghi e Sommer: tutte le dichiarazioni della vigilia

Inzaghi e Sommer protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Inter. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti dopo la conferenza stampa di Pep Guardiola oggi pomeriggio.

CONFERENZA INZAGHI E SOMMER

20:55 Finisce la conferenza stampa di Inzaghi

Guardiola ha detto che l’Inter può vincere la Champions League. Si sente al loro livello?

Noi giochiamo per vincere, sempre. Sarà un piagere rivedere Pep, l’ho incontrato altre volte e sono stato bene, a Istanbul un po’ meno… sappiamo che ci sono budget e altre cose, ma gli alibi non mi piacciono. Penso sia il miglior allenatore in circolazione

L’anno scorso il turnover in Champions League, quest’anno il campionato. Cosa è cambiato?

Domani farò altre scelte, non è cambiato nulla. Non so cosa intendi quando parli di titolari. Io come sempre farò le mie valutazioni. Domani mi porterò dietro dei dubbi che risolverò e che normale che ci siano a inizio stagione. Il City è la squadra più forte d’Europa e l’affrontiamo in trasferta, siamo l’unica squadra italiana a giocare in trasferta e abbiamo giocato domenica, non sabato. Ci sono tante valutazioni diverse da poter fare, ma ho la forza di avere questi ragazzi che mi soddisfano sempre.

Rodri ha parlato di giocatori vicini al punto di rottura. Cosa ne pensi?

Si gioca tanto e lo sappiamo. Io posso dire che preparare queste partite per un allenatore è bellissimo ed emozionante, sappiamo che le televisioni sono uno dei motivi per cui guadagniamo bene e stiamo bene, ci dobbiamo adeguare. Sappiamo di aver iniziato a luglio la preparazione e che finiremo la stagione a luglio inoltrato col mondiale per club

Preparerete la partita in maniera differente, considerando che non detterete voi il ritmo di gioco?

Tutte le squadre che affronta il City lasciano il possesso a loro. Dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Pep è bravissimo in questo, dovremo cercare di essere bravi quando avremo la palla ad essere puliti e abili. Lasciare il possesso a loro non va bene e l’abbiamo visto in finale

Si può parlare di caso Lautaro Martinez?

Assolutamente no. Lui è il nostro capitano e farà tantissimi gol. È arrivato un mese dopo i compagni di squadra. Si è fermato, poi è andato in nazionale e ha fatto due gare da titolare. Ha viaggiato tanto, con le partite e con gli allenamenti troverà la forma migliore, nonché i gol che ha sempre fatto

Quanto la tua Inter è cresciuta negli anni?

La finale l’ho rivista una settimana dopo la finale e un mese fa. Non penso che sia una rivincita quella di domani in un nuovo format della Champions League. Non ho rimpianti perché so che la mia squadra ha dato tutto.

A inizio stagione hai detto che sarà difficile ripetersi. C’è qualcosa che va corretto subito per mantenere il livello alto?

Riguardando questo inizio, parlando dell’ultima gara contro il Monza, abbiamo fatto una gara sotto ritmo. Venivamo da una partita prima della sosta con l’Atalanta giocata con un altro ritmo. Avevo tanti giocatori in giro per l’Europa. Vogliamo fare un’ottima prima fase.

È una grande partita, forse arriva troppo presto. Cosa chiederai?

Il Manchester City non devo presentarlo io. Incontriamo una squadra molto forte e organizzata. Qui in casa sono sei anni che non perdono. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo preparato in un giorno la partita. Vogliamo fare una partita gigantesca, i ragazzi lo sanno. Affrontiamo una delle squadre più forti

20:30 Comincia la conferenza stampa di Simone Inzaghi

20:29 Finisce la conferenza stampa di Sommer

L’anno scorso hai avuto un’altissima percentuale di parate

Non vedo l’ora di giocare la partita di domani, in Champions League. Siamo preparati, abbiamo lavorato tanto per essere qui.

Come vi sentite ad oggi?

Finora penso che non abbiamo dimostrato il massimo che potessimo fare, però va bene così. Sarà una stagione lunga. È normale che all’inizio alcune situazioni non vadano come vogliamo, ma non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo torneo.

Come ci si sente ad affrontare Haaland?

È uno degli attaccanti migliori in giro per il mondo, ma del resto troviamo una squadra fortissima. Dobbiamo offrire una grande prestazione domani a prescindere dall’avversario, contro una delle migliori squadre d’Europa. Dovremo cercare di giocare una grande partita.

La sensazione è che vincere lo Scudetto abbia alzato anche l’ambizione europea dell’Inter. Vi sentite più forti?

È difficile per me pensare alla finale del 2023 perché non c’ero, però la scorsa stagione è stata fantastica con la vittoria dello scudetto. Serviranno tanto lavoro, cuore, coraggio per fare una grande stagione in Champions League che è anche il nostro obiettivo. Dobbiamo metterci sempre più energia”.

Hai studiato Haaland?

Preparo ogni partita alla stessa maniera. Ovviamente parliamo di una squadra con giocatori di grandissima qualità. Ho giocato diverse volte contro Haaland, so come gioca e cercherò di rappresentare una sfida per lui domani. Non penso che dobbiamo fermare solo Haaland, ma dobbiamo fermare il Manchester City.

20:10 Comincia adesso la conferenza stampa di Sommer

19:45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Manchester City-Inter, partita in programma domani alle 21.00 ora italiana all’Etihad Stadium, valida per la prima giornata della nuova super Champions League. Con lui ci sarà anche Yann Sommer.