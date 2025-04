LIVE Inzaghi e Mkhitaryan in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco

Inzaghi e Mkhitaryan risponderanno alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, partita di ritorno del quarto di finale di UEFA Champions League 2024-2025. Le dichiarazioni dell’allenatore saranno seguite in tempo reale come sempre dalla redazione di Inter-News.it.

14:18 Termina qui la conferenza stampa di Mkhitaryan. Ora parla Inzaghi

Essere in lista per tutti gli obiettivi dà tanta adrenalina, servirà a togliere la stanchezza?

Giocare ogni 3-4 giorni è più piacevole di giocare una volta a settimana, soprattutto giocare a ogni competizione. Giochiamo ogni partita come se fosse l’ultima.

Che partita ti aspetti?

Ci penseremo, ma per noi è importante come giocheremo noi che siamo in casa. Il Bayern Monaco verrà a Milano con l’intenzione di vincere, proprio come noi. Non sarà facile, però siamo pronti.

Domani vi sentite i favoriti?

Non ci pensiamo perché è successo una settimana fa. La partita inizierà col risultato di 0-0. Dobbiamo fare del nostro meglio e giocare al massimo, perché avremo un grande vantaggio che sono i nostri tifosi. Speriamo che insieme andremo avanti.

Olise vi ha creato diversi problemi all’andata

Lui è un giocatore fortissimo, non solo lui ma tutta la squadra. Mi ha impressionato lui perché lo conoscevo già prima, lo seguivo quando giocava in Crystal Palace. È molto bravo e molto veloce, sta dimostrando un calcio fantastico.

Questa è la stagione più faticosa che hai affrontato in carriera?

Una delle stagioni più difficili che ho giocato perché siamo ad aprile e siamo su tre fronti. Però dall’altra parte è piacevole giocare ogni tre giorni e lottare per tutti gli obiettivi. Sono felicissimo di aver raggiunto questo livello della mia carriera perché magari non succederà mai. Mi restano 1-2 anni o forse smetterò dopo questa stagione, sono contento di aver raggiunto tutto quello che stiamo raggiungendo.

Dopo Inter-Monaco hai detto che l’Inter è ingiocabile, servirà un’altra prova da ingiocabili. Sei ancora convinto di quella affermazione?

Avete fatto titoli subito dopo quella cosa, ma resta la mia opinione. Lo pensavo in quel momento, perché vivendo da dentro vedo come giocano i miei compagni e come sudano. Siamo una squadra fortissima e per quello stiamo lottando su tre fronti.

Siete quattro giocatori con l’età media più alta questa, questa banda di “vecchiatti” dà qualcosa in più? Avete dentro di voi qualcosa in più?

Noi faremo del nostro massimo per fare di tutto per sfruttare questa occasione perché sarà l’ultima occasione per noi, siamo stimolati. Vedremo se domani riusciremo ad arrivarci tutti insieme.

A ogni partita viene sottolineato che l’Inter sia obbligata a vincere, questa cosa vi snerva?

Noi siamo sereni e maturi, sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita indipendentemente dalla competizione. Non ci serve di ascoltare quello che dicono fuori dal campo o dalla stampa. Sappiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Siamo responsabili del risultato che vogliamo.

Cosa può fare il Bayern Monaco? Sono arrivate dei messaggi dicendo che avete festeggiato troppo

Ognuno può dire quello che vuole, noi sappiamo quello che abbiamo fatto e che siamo stati felici, ma nessuno ha festeggiato. Voglio focalizzarmi sulla partita di domani e sul nostro gioco. In tanti stanno parlando di cose fuori dal campo e fuori dal club, noi proviamo a non ascoltare.

Si respira un’atmosfera incredibile quando vi vediamo insieme, dopo aver sfiorato la Champions League in un momento così importante c’è questa consapevolezza di essere a un passo di qualcosa di straordinario?

Sarà una grande occasione, però dobbiamo pensare alla partita di domani perché sarà difficile da giocare contro una squadra molto forte. Il mister ha creato questa squadra quattro anni fa, io sono qui al terzo anno. Noi ci aiutiamo, abbiamo creato questo gruppo e stiamo lottando per i nostri obiettivi. Sarà una grande occasione la partita di domani, faremo di tutto per vincere e andare avanti.

14:00 Comincia la conferenza stampa prima di Inter-Bayern Monaco, il primo a parlare sarà Mkhitaryan.

13:45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi insieme ad Henrikh Mkhitaryan. Vigilia di Bayern Monaco-Inter, ritorno del quarto di finale di Champions League

