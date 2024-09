CONFERENZA – Inzaghi e de Vrij alla vigilia di Inter-Stella Rossa: tutte le dichiarazioni

Inzaghi e de Vrij sono stati protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Stella Rossa. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15.00. Con lui anche Stefan de Vrij. Vladan Milojevic, accompagnato da un giocatore, parlerà invece in serata per la Stella Rossa. Alle 19.15.

CONFERENZA INZAGHI E DE VRIJ

15.22 Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.

A destra può giocare Dumfries? Il rinnovo è vicino?

Non è stato annunciato, ma è molto probabile. Al pari di Zielinski, posso dire che giocherà.

Cosa vi siete detti dopo i gol a Udine?

Li abbiamo analizzati, c’è un concorso di colpe in entrambi i gol. Nel primo Thuram risale, ma devono farlo tutti, parte il cross e bisognava posizionarsi meglio. Sul secondo gol, c’è una concomitanza di colpe come nel primo. Ho letto errore di Bisseck, Acerbi, Calhanoglu o de Vrij. Non è colpa di tutta l’Inter, compresi gli attaccanti che prendiamo un gol dalla rimessa del portiere. Motivo di analisi e la squadra come sempre l’ha recepita.

Inzaghi, Zielinski e Mkhitaryan utili domani?

Zielinski giocherà senz’altro, vediamo domani sugli altri due.

Mi hanno colpito le parole di Bisseck sulla stagione irripetibile dello scorso anno. Bisogna spostare l’asticella?

Chiaramente. Siamo terzi a due punti dalla prima, sei capoliste diverse ed è un campionato dove tutte stanno cercando le proprie certezze. Bisseck bravo e sabato mi è piaciuto molto. Lavori così.

Il pensiero sulle indagini e su Frattesi?

Su Frattesi sto valutando. Sulle indagini, la società ci ha chiesto di non dire niente su quello che è accaduto.

Ricollegandomi alla formula, Inzaghi, pensi che sia più adatta al vostro rendimento? Lautaro Martinez dal 1′?

Sugli attaccanti devo ancora decidere, tutti e quattro potranno giocare ma non so chi dall’inizio, devo valutare. Turnover? Abbiamo bisogno di tutti, ragionare su due tre/partite non l’ho mai e non lo farò nemmeno adesso. Devo fare delle scelte. Sulla formula, il tempo lo dirà. Negli ultimi tre anni abbiamo passato i gironi con facilità, ma quest’anno è un tutti contro tutti. Serve prestare attenzione, grandissima attenzione alla Stella Rossa, che ha iniziato il 20 luglio, squadra ben allenata. Dobbiamo gestire le insidie.

Sabato si è rivista in campo la prestazione della tua vera Inter. Frattesi, dal punto difensivo, ha detto che i reparti erano rimasti troppo larghi favorendo l’inserimento degli avversari. E’ questo il dettaglio da limare? Come si fa?

La concentrazione è importantissima. Sono d’accordo con Frattesi, ci sono momenti dove la squadra deve compattarsi di più. Ma l’Inter si era rivista con il Manchester City, con l’Atalanta e con il Lecce. Non dobbiamo concedere. Al momento, quando ci tirano trovando degli avversari di valore dobbiamo prestare più attenzione.

Inzaghi, che tipo di partita ti aspetti tra Inter e Stella Rossa?

Mentre l’anno scorso dopo le prime due partite potevi fare dei bilanci, sapendo di giocare andata e ritorno, quest’anno è tutti contro tutti con una formula più avvincente e complicata. Dobbiamo essere bravi ad affrontare tutti.

Inzaghi, quest’anno nel gestire alcune cose cosa richiede di diverso il tuo lavoro?

Ne avevo parlato nella conferenza il giorno del raduno. Vincere è difficile, rivincere lo è di più. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca forse la continuità che bisogna allenarla. Tutte le squadre hanno avuto difficoltà, in Serie A ci sono state sei capoliste in sei giornate diverse. Stiamo cercando di migliorare. Per la partita di sabato, i ragazzi hanno fatto una grandissima gara. I due gol presi sono stati motivo di analisi stamattina. Non bisogna parlare di difensori, ma di tutta quanta l’Inter. Tutti devono partecipare.

15.10 Finisce la conferenza di de Vrij. Inizia Inzaghi.

De Vrij, personalmente avete già digerito questo cambio di formula della Champions League?

E’ tutto nuovo per voi e per noi. Ogni partita è importantissima e fondamentale. Come abbiamo sempre fatto, guardiamo una partita alla volta senza guardare troppo avanti. Importante domani e vincere.

Frattesi, sabato a Udine ha detto che spesso la squadra lascia i difensori da soli. De Vrij, sei d’accordo?

Lo diciamo nello spogliatoio. L’anno scorso abbiamo subito pochi gol e il merito è stato grazie a tutta la squadra. Questa analisi è giusta, tutti insieme cerchiamo di migliorare.

Avete pensato che forse il problema dell’Inter è il non accettare gare sporche? Non accettate di abbassarvi?

Ne abbiamo parlato tanto e anche lavorato. Dobbiamo cercare soprattutto contro squadre che si abbassano, come col Genoa, trovare soluzioni più veloci. Serve prendere posizioni migliori, abbiamo lavorato e domani possiamo dimostrare il miglioramento.

A qualcuno questo inizio ricorda quello di due anni fa quando arrivò la finale di Champions League. De Vrij, c’è quest’idea?

Penso che dobbiamo il passato dov’è. Parliamo di due anni fa, questo è un nuovo anno, dove il nostro inizio poteva essere sicuramente migliore. Ma la stagione sarà lunghissima e non uguale a quella. Dobbiamo spingere e lavorare cercando di migliorare.

Come ti spieghi, de Vrij, questo andamento di alti e bassi?

Penso che sono anche tutte partite diverse. Col Monza è stata diversa con il Manchester City. A Monza giochi contro una squadra che si mette dietro, dove non siamo stati veloci e bravi e loro dopo una sola azione fanno gol. Alla fine pareggiamo. Col City partita diversa, contro una squadra che ti mette anche sotto. Siamo stati bravi a difendere, facendo un’ottima prestazione. Sono partite tutte diverse.

Cosa vi ha lasciati la vittoria di Udine al livello di gruppo? Si è alzato il livello negli allenamenti?

Abbiamo subito una brutta sconfitta settimana scorsa, sapevamo che era importantissimo rialzarsi subito in un campo difficile contro una squadra in salute. Sapevamo quanto era importante, abbiamo fatto cose buone e positive. Siamo stati squadra.

Tu veterano dell’Inter. Avete fatto fatica dietro perché?

Ne stavamo parlando prima, siamo consapevoli che abbiamo da migliorare. Ma non è solo questione di difensori ma di tutta la squadra. Sappiamo di dover migliorare e lo stiamo facendo. Vediamo di fare meglio.

15.01 Parte la conferenza stampa di de Vrij.

14.45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Inter-Stella Rossa, partita in programma domani alle 21.00 allo stadio San Siro di Milano, valida per la seconda giornata della nuova super Champions League. Con lui ci sarà anche Stefan de Vrij.