CONFERENZA – Inzaghi e de Vrij alla vigilia di Feyenoord Inter: tutte le dichiarazioni

Inzaghi e de Vrij protagonisti in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro e il difensore olandese hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del de Kuip di Rotterdam.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI E DE VRIJ ALLA VIGILIA DI FEYENOORD-INTER: TUTTE LE DICHIARAZIONI

19.20 Finisce la conferenza stampa.

Più motivazioni giocarsi tutto o preoccupato che c’è sempre una partita ogni tre giorni?

Grandissima soddisfazione, non ci piace gli altri guardare. Non si ragiona, si cerca di vincere le partite e di dare soddisfazione alla nostra società e ai nostri. Mai avuta questa emergenza da quando alleno, con un esterno su 5 a disposizione. Ma questo è il calcio.

Inzaghi, come stanno Thuram e Calhanoglu?

Thuram si è allenato regolarmente, Calhanoglu si è allenato stamattina ma ho un dubbio. Negli altri settori vedremo un attimino di fare delle scelte definitive domattina.

L’Inter ha tenuto a Napoli nonostante le assenze. Ti dà la certezza quella partita che questa squadra è solida?

Il campionato non mi va di parlare. La partita di sabato è stata come all’andata. Qualche difficoltà l’abbiamo avuta, ma i ragazzi hanno dato tutto. All’86’ il gol del pari è arrivato e forse lo ha meritato. Ma potevamo fare di più all’inizio dell’azione. Qualcuno ha dato colpe specifiche, ma potevamo difendere meglio. I cambi di modulo, Dumfries da destra a sinistra, al San Paolo è sempre difficile comunicare. Ma bel match, nonostante l’emergenza.

Che significa per te questo percorso in Champions League?

Sappiamo che è un doppio confronto, ma la partita di andata, i ragazzi sanno che ha una grandissima valenza. Sto ancora pensando le soluzioni migliori.

Inter favorita per la vittoria finale, quinto ottavo per te.

Cosa molto positiva. Importante per tutti noi che lavoriamo duramente e per i tifosi. Ci teniamo tanto domani e abbiamo di fronte una squadra che ha fatto soffrire tutti.

Che approccio farà l’Inter domani?

Il Feyenoord è una squadra fisica, in casa non è semplice. Ci ho giocato nel 2000 con la Lazio. Era fase a gironi e qui non ci sono ancora stato da allenatore ma è un ambiente caldo. Hanno qualità, hanno cambiato allenatore. Nell’ultima hanno fatto una buona partita, nonostante il pari per 0-0. Inoltre in Champions League hanno battuto. Bayern, Milan e pareggiato a Manchester. Noi dovremo cercare di giocare con qualche defezione come ci sono in quasi tutte le squadre. I ragazzi hanno fatto un’ottima preparazione.

Inzaghi, ritorna Sommer. Che possibilità ci stanno di vederlo in campo?

Ha lavorato tantissimo, ha avuto questo piccolo intervento al dito. Ieri e oggi ha fatto due allenamenti, ma domani gioca Martinez.

Inzaghi, cosa la preoccupa di più domani? E che ne pensa del Feyenoord che non giocherà sabato?

Potevano rinviare la partita e hanno fatto bene. Un ottavo di Champions è importante. Noi siamo in difficoltà per le assenze. Avrei detto oltre a Dimarco anche le assenze di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. Giocheranno uno tra Acerbi o Bastoni. Ma siamo qua e daremo tutto.

19.09. Finisce de Vrij. Ora Inzaghi.

Cosa significa giocare in questo stadio?

Conosco bene l’ambiente, è bellissimo e i tifosi spingono proprio la squadra. Si vede che il Feyenoord è riuscito a tirare fuori qualcosa in più in Champions, battendo il Bayern Monaco, il Milan. Faremo un’ottima partita.

Che emozioni provi nell’avvicinarti a questa sfida?

Sono contento per questo sorteggio, sarà una partita speciale per me. Sono cresciuto qui, ho fatto tutto il settore giovanile, prendevo l’autobus per venirmi ad allenare qui vicino e sognavo di giocare qui. Ci sono riuscito, sono stati cinque anni bellissimi.

Come vi sentite a giocarvi tutto in Italia e in Europa?

Lo viviamo partita dopo partita, vogliamo andare in fondo a tutte le competizioni. Vogliamo giocarci tutto e continuare, pensiamo solo a domani. Speriamo di passare il turno.

De Vrij, il Feyenoord ha cambiato allenatore. Saranno motivati?

Spesso quando una squadra cambia allenatore porta qualcosa di nuovo. Ci aspettiamo una partita intensa e noi sappiamo cosa vogliamo fare.

19.00 Inizia la conferenza stampa. Inizia de Vrij.

18.45 Mancano quindici minuti alla conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore è accompagnato da Stefan de Vrij. I due parleranno il giorno prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.