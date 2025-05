LIVE – Inzaghi e Bastoni in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona

Inzaghi e Bastoni risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it.

Quanto è importante avere un capitano come Lautaro Martinez?

Lui è il nostro leader a livello morale e fisico, in campo conosciamo la sua importanza. C’è sempre questa grossa tensione dietro le partite, però se ci guardiamo alle spalle il sogno di ognuno di noi era giocare in questi palcoscenici. Io cerco più di godermeli.

L’Inter ha anteposto la Champions League agli altri obiettivi, secondo voi è vero?

Non ho mai sentito il mister dire non impegnatevi in campionato perché dobbiamo vincere la Champions League”, assolutamente no.

L’Inter è da considerare una big d’Europa?

Per quello che abbiamo fatto vedere in campo sicuramente sì, non ci siamo mai nascosti. Io penso che le chiacchiere stanno a zero.

Tu, Pavard e Acerbi fate 150 presenze in Europa. L’esperienza può essere un fattore?

Possono essere due chiavi di letture diverse il fatto che loro giocheranno anche con spensieratezza. La gara di andata ci ha dato un indizio sulla forza del Barcellona.

L’Inter è il quattordicesimo fatturato in Europa, per voi è un orgoglio o alibi?

Sicuramente siamo a due partite dal vincere la Champions League, siamo il quattordicesimo fatturato in Europa e questo mette in risalto il grande lavoro del mister e della società.

Cosa vorresti vedere a San Siro domani dai tifosi?

Sicuramente ci saranno dei momenti di grande sofferenza perché il gioco del Barcellona ti porta a questo. In quei momenti ci servirà la spinta del nostro popolo, tenendo conto che in campo giocheremo 11 contro 11. Noi dovremmo mantenere grande freddezza mentre il pubblico dovrà essere caldo.

Cosa vi dice il cuore per questa partita?

Io non posso che essere orgoglioso del nostro cammino da inizio stagione. Stiamo giocando tantissimo, ci teniamo a far felici i tifosi e tutte le persone che fanno dei sacrifici per noi. Mi dispiace che questo certe volte non venga percepito. Non abbiamo un giorno libero da tanto tempo perché ci teniamo a fare bene. C’è stata una settimana di blackout ma io non posso che ringraziare questo gruppo per le stagioni che stiamo facendo.

La partita dell’andata cosa vi ha insegnato contro questo Barcellona?

Abbiamo visto tanti video prima dell’andata, ma poi giocarci contro è il modo migliore di capire una squadra. Abbiamo sbagliato diversi passaggi che avrebbero potuto crearci delle occasioni da gol. Abbiamo rivisto anche le immagini dell’andata, faremo tesoro della sfida dell’andata.

Ti senti di dire che l’Inter darà il 110%?

Assolutamente sì. Siamo a due partite dalla Champions League, potenzialmente. Daremo il 200% perché all’interno del nostro gruppo siamo consapevoli di giocare una semifinale e che non capita tutti gli anni, sembra quasi scontato all’esterno. Abbiamo tanta voglia, non vediamo l’ora che arrivi domani sera.

