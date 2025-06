LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-0: inizia la partita a Seattle

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skorża. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle.

LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

1′ SUBITO PALLA-GOL! Bella palla di Dimarco, che va per l’inserimento di Zalewski e il tiro cross del polacco non trova per un soffio Luis Henrique.

21.00 Dopo il conto alla rovescia inizia la partita!

20.57 Squadre in campo dopo l’ingresso in stile NBA. Ora saluto e si comincia.

20.45 Prima della partita il presidente dell’Inter Beppe Marotta, il quale si è espresso su Bonny e Calhanoglu.

20.30 Mancano trenta minuti all’inizio di Inter-Urawa Red Diamonds, seconda partita del girone E del Mondiale per Club. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS: FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-4-2-1): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 21 Asllani, 32 Dimarco; 70 S. Esposito, 59 Zalewski; 10 Lautaro.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 94 F. Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): 1 Nishikawa; 4 Ishihara, 3 Danilo Boza, 5 Høibråten, 88 Naganuma; 11 Gustafson, 25 Yasui; 77 Kaneko, 8 Mateus Savio, 13 Watanabe; 24 Matsuo.

In panchina: 16 Niekawa, 31 Yoshida, 6 Matsumoto, 9 Haraguchi, 10 Nakajima, 12 Thiago Santana, 14 Sekine, 17 Komori, 18 Takahashi, 21 Okubo, 26 Ogiwara, 28 Nemoto, 35 Inoue, 39 Hayakawa, 41 Nitta.

Allenatore: Maciej Skorza.

