LIVE Inter-Roma 0-0: inizia la partita a San Siro!

Live Inter-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i giallorossi allenati da Claudio Ranieri. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.

LIVE INTER-ROMA 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

14.59 Minuto di silenzio emozionante per ricordare Papa Francesco.

14.57 Inter e Roma sono appena entrate in campo. Ora inno della Serie A e doppio momento solenne per commemorare la scomparsa di Papa Francesco e di Jair, mito della Grande Inter.

14.40 Le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Da segnalare come nell’Inter recuperano quantomeno per la panchina Dumfries e Zielinski.

14.35 Il settore ospiti della Roma è vuoto per il divieto dopo i disordini avvenuti nel derby.

14.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di Inter-Roma, partita di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE INTER-ROMA: FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka; 18 Soulé, 4 Cristante, 17 Koné, 3 Angeliño; 7 Pellegrini; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk.

In panchina: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 27 Gourna Douath, 34 Salah Eddine, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme