LIVE – Inter-Milan Women 1-0, GOOOOLLLL! La sblocca Milinkovic!

Inter-Milan Women è l’incontro valido per la terza giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 13.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).

LIVE: INTER-MILAN WOMEN 1-0

30′ Debole conclusione in porta da parte di Mascarello dai risvolti di un calcio di punizione dal limite dell’area in favore del Milan. Nessun problema per Runarsdottir

25′ Inter sempre molto pericolosa con i lanci lunghi a servire le punte in area. Questa volta è Serturini ad intercettare l’invito di Milinkovic e a calciare verso la porta: il portiere del Milan intercetta senza problemi la sfera.

22′ OCCASIONE MILAN! Anche le rossonere trovano una succulenta chance su calcio d’angolo. Cernoia parte dalla bandierina e mette un pallone in mezzo, comodo per Mascarello in posizione più arretrata e dimenticata dalla difesa nerazzurra. Tiro al volo della centrocampista rossonera fuori dallo specchio della porta.

19′ Il Milan prova a ripartire ma l’Inter non permette alle avversarie di superare la propria tre quarti: tanto fisico e precisione da parte dei difensori nerazzurri

14′ GOOOOOOOOOLLLL! Primo calcio d’angolo guadagnato dall’Inter Women, alla battuta c’è Serturini. Il pallone arriva nell’area in cui si sono tante maglie nerazzurre: Milinkovic salta più di tutte e insacca di testa il pallone dell’1-0!

11′ Grande pallone verso il centro dell’area da parte di Bartoli, sul quale dal limite si inserisce Magull con un velo per Cambiaghi. Quest’ultima però non riesce a coordinarsi bene e il pallone finisce sul fondo.

10′ Inter Women molto convincente in questi primi minuti. Il Milan prova a rispondere ma la difesa nerazzurra tiene bene

3′ Giuliani resta a terra dopo lo scontro fortuito di gioco con Cambiaghi nell’azione nerazzurra precedente

2′ CHE CHANCE! Ripartenza dell’Inter con il lancio lungo di Merlo a servire Cambiaghi al limite dell’area. Il Sorelli avrebbe il tempo per intercettare il pallone ma scivola, regalando all’attaccante italiana una grossa chance. Cambiaghi aggancia il pallone ma nel puntare la porta se lo allunga troppo e Giuliani riesce così ad arrivare prima.

1′ PRIMO SQUILLO INTER! Si dimostra subito aggressiva la formazione di Piovani: Magull vede e serve Wuallert, che si ritrova a tu per tu con Giuliani. Il tiro dell’attaccante nerazzurra però è troppo alto.

13.33 INIZIA ORA LA PARTITA!

13.30 Squadre in campo: verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Riccardo Agabio

13.02 Mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Milan Women, valida per la terza giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszàr, 24 Milinkovic, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustelli, 17 Fordos, 20 Detruter, 21 Tomaselli, 22 Schough, 40 Consolini.

Allenatore: Gianpiero Piovani

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 5 Cernoia, 12 Mascarello, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig.

A disposizione: 22 Fedele, 38 Tornaghi, 7 Marinelli, 9 Nadim, 10 Karczewska, 14 Rubio, 15 Stokic, 20 Soffia, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah Amoakoah.

Allenatore: Suzanne Bakker.

