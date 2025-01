LIVE Inter-Milan 0-0: equilibrio nel derby, potenziali palle-gol

Inter-Milan è la finale di Supercoppa italiana. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.

22′ MISSILE! Grande ripartenza dell’Inter con Taremi che accelera e svolta per Dimarco, missile dell’esterno e Maignan si distende.

18′ Conclusione di Theo Hernandez dai 25 metri, deviazione di Morata, ma bravo Sommer a bloccare la palla.

14′ CHE GIOCATA DI REIJNDERS! Pericolosissimo il Milan con l’olandese, che va via con un dribbling di suola, ma fortunatamente calcia male di sinistro.

11′ Lancio perfetto di Barella, che gliela consegna in testa a Taremi. L’iraniano colpisce da dentro l’area di rigore, ma non indirizza bene.

9′ Filtrante di Pulisic per l’inserimento di Reijnders, il quale calcia da una posizione molto laterale colpendo solo l’esterno della rete.

8′ Il Milan prova a farsi vedere con qualche inserimento sotto traccia di Pulisic. Bisseck attento in almeno un paio di occasioni.

5′ VICINISSIMI! Grande lancio di Bastoni che va verso Lautaro Martinez, controllo dell’argentino volante e chiusura provvidenziale di Thiaw.

3′ Inizio equilibrato a Riad, Milan molto corto e in fase di difesa contro l’Inter che prova a fare la partita.

20.00 LIVE INTER-MILAN: INIZIA LA FINALE DI SUPERCOPPA

19.56 Squadre in campo e in ascolto l’inno della Serie A. La finale di Supercoppa sta per iniziare.

19.55 Scoperta la coppa della Supercoppa, presto l’ingresso di Inter e Milan ad incrociarla.

19.50 Prima dell’ingresso in campo delle due squadre, in atto la cerimonia ufficiale della Supercoppa italiana.

19.40 Il countdown sta per concludersi: tra poco Inter-Milan. Alla fine, Inzaghi ha scelto Taremi per sostituire Thuram. Conceicao con Musah al posto di Bennacer.

19.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Inter e Milan, valida per la finale di Supercoppa italiana. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aidoo, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic, Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Loftus-Cheek, Vos, Zeroli, Traoré, Leao, Abraham, Camarda, Jovic.

Allenatore: Sergio Conceicao

