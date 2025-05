LIVE – Inter media-day: Inzaghi, Darmian e Thuram in conferenza stampa

Oggi, lunedì 26 maggio, il BPER Training Centre di Appiano Gentile ospita il Media Open Day UEFA, evento ufficiale di avvicinamento alla sfida che designerà i nuovi campioni d’Europa. La giornata si apre con al conferenza stampa di Simone Inzaghi, successivamente quelle di Marcus Thuram e Matteo Darmian. Le loro dichiarazioni saranno prese in tempo reale dalla nostra inviata Romina Sorbelli presente ad Appiano Gentile per Inter-News.it.

INTER MEDIA DAY: INZAGHI, DARMIAN E THURAM IN CONFERENZA STAMPA – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

Come stai fisicamente e mentalmente? Il PSG in finale è una sorpresa?

Lo scudetto fa parte del passato, sappiamo chi sono i campioni e gli facciamo i complimenti. Adesso però la testa è alla finale di Champions League. Il PSG in finale non è una sorpresa, hanno un grande allenatore e una delle migliori squadre in Europa oggi.

Arnautovic ti ha aiutato a crescere? Qual è il suo ruolo dentro e fuori lo spogliatoio?

Il suo ruolo è molto chiaro, è un uomo spogliatoio e aiuta tutti, soprattutto quando siamo un po’ giù. Ha fatto tanti gol importanti, per me è un grande fratello, conosce molto bene l’Inter perché ha vinto tanto qui e fatto il Triplete.

Inzaghi ci ha detto che vi siete visti a pranzo, per preparare una partita del genere bisogna dimenticare quello che è successo oppure deve diventare benzina tutto quello che è successo, in vista di sabato?

Io penso che devi fare un mix di tutti e due perché hai imparato tante cose durante questa stagione, ma non ti deve pesare emozionalmente quando cominci la partita. Devi cominciare la partita con molta leggerezza.

Tre anni fa hai vissuto la vigilia di una finale del Mondiale, adesso sei a pochi giorni della finale di Champions League: ci sono differenze?

Il Mondiale è andato molto più veloce, sono partite ravvicinate. Con l’Inter è stato un percorso più lungo, forse anche più duro.

Cosa rende il rapporto speciale tra te e Lautaro Martinez?

Lautaro Martinez rende tutto molto facile, è un privilegio poter dividere il campo con lui e con tutti gli attaccanti. Siamo un gruppo molto solido

Dopo Como ti abbiamo visto particolarmente arrabbiato, è una rabbia che ti porterai dietro in finale? E in finale come la state vivendo?

Dopo Como ero triste perché abbiamo perso uno scudetto uno scudetto che potevamo vincere. Però adesso questo è tutto dietro. Speriamo di spiegare a papà qualcosa che lui non ha mai fatto (ride, ndr).

A livello personale, questa che finale sarà per te? Hai fatto un percorso di grande crescita

Sarà una partita speciale perché è una finale di Champions League e per me anche di più, gioco contro la squadra della città dove sono cresciuto e contro giocatori che conosco. Speriamo di vincere.

14:39 COMINCIA LA CONFERENZA STAMPA DI THURAM

Rispetto a due anni fa, si avverte meno il sogno e più la responsabilità?

Dobbiamo avere tutto. Viverla in maniera intensa con grande responsabilità. è stato un percorso incredibile per arrivarci, meritato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra importante. La dovremo vivere con la giusta tensione, attenzione ma anche spensieratezza. La finale di due anni fa ci ha dato consapevolezza e ci ha portato a raggiungere questa partita.



Cosa significa essere allenati da Inzaghi?

Il mister è un grande allenatore e si è creato con tutti un rapporto incredibile. Giocatori, staff. Qualcosa che fa la differenza. Grande persona e l’ha dimostrato in questi anni.

C’è solo un ex interista nel PSG. Che ricordi hai?

Tutti hanno un ricordo di Hakimi bellissimo per ciò che ha dato per la maglia e per il club. Ottimo giocatore oltre che un grande ragazzo e sta continuando a dimostrarlo. Speriamo che sabato non gioisca però gli faccio un grosso in bocca al lupo.



Quanto può contare la differenza dell’età media?

Non penso conti. La prepareremo nel migliore dei modi. Per me che magari può essere l’ultima volta voglio godermi questi momenti.

Tutto si riduce a questa partita. Come prendete questa cosa nello spogliatoio?

Sappiamo quanto sia difficile arrivare in finale di CL. La dobbiamo vivere con la giusta attenzione ma anche con quella spensieratezza che poi serve. La vivremo sicuramente in maniera positiva questa settimana.

Voglio chiederti di Zalewski. Sei sorpreso del rendimento?

Nicola è un ottimo giocatore che ha dimostrato tutte le sue qualità. Può giocare in varie posizioni, sappiamo che può darci una grande mano.

Quanta attenzione ci vuole difensivamente col PSG?

Squadra fortissima non solo davanti, non a caso hanno raggiunto la coppa in Francia. Squadra ben organizzata con giocatori di grandissima qualità. Bisogna stare attenti a livello difensivo ma bisognerà giocare di squadra.

Questa settimana va vissuta immagazzinando tutte le sensazioni ed emozioni che ci aspettano. La partita di due anni fa ci ha dato consapevolezza. Bisognerà stare attenti e preparare ogni dettaglio.

COMINCIA LA CONFERENZA STAMPA DI DARMIAN

Il giudizio sulla stagione può prescindere dalla Coppa?

Quello sappiamo che fa tutta la differenza del mondo, ma sono d’accordo con Farris: sono stati straordinari i ragazzi in questa stagione, abbiamo dato tutto sul campo, senza fare scelte e dare tutto quello che avevamo. Abbiamo avuto qualche imprevisto ma non abbiamo mai cercato alibi.

Ad Istanbul arrivava da underdog, ad oggi è diverso. Come cambia e quanto ha influito il campionato?

Per il campionato c’è delusione, potevamo fare di più. Al Napoli vanno fatti i complimenti. Il percorso per Istanbul non fu semplice, come quello di quest’anno. Barcellona e Bayern sono passato, ora bisogna guardare al futuro.

Il PSG l’ha giocata 5 anni fa con altri giocatori e altro allenatore. Cosa diversa per voi. Il fatto di avere lo stesso gruppo può essere decisiva la voglia di rivalsa?

Averla giocata ti può aiutare. Ci giocheremo una partita contro un avversario di valore.

Qual è stato il ruolo di Carlos Augusto e quale sarà nella finale?

Bisogna fare i complimenti alla società perché è stato un acquisto passato in sordina per quanto ha reso. Può fare diversi ruoli. Sapevo che era forte ma allenandolo capisci che vale ancora di più. Ci si può fidare in ogni ruolo e partita e penso che Ancelotti lo guarderà con attenzione perché lo merita.

Cosa pensi delle dichiarazioni di Conte su campionato-Champions League?

Ognuno ha le proprie idee, l’importante è che ci sia onestà intellettuale. Non sono d’accordo, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo in entrambe le competizioni.

Come ribaltare il pronostico?

Quando arrivi in finale sai che trovi grandi avversari. Ci vorrà corsa, aggressività e determinazione.

Sappiamo che Lautaro ha giocato la partita con il Barcellona in condizioni difficili, come sta oggi e pensi di recuperarlo?

Lautaro sta bene. Era già disponibile a Como. Negli ultimi due giorni prima di Como sia Lautaro che Frattesi mi avevano dato garanzie ma visto il risultato della gara ho preferito non impiegarli.

Cos’ha più valore in famiglia, vincere la Champions League come giocatore o allenatore?

Speriamo che ci sia modo di domandarselo. Chiederemo ai miei genitori (ride, ndr)

Come fai a controllare la pressione?

La finale di Champions è la partita che tutti gli allenatori del mondo vorrebbero giocare. Per quanto riguarda critiche ed elogi fa parte del gioco. Noi allenatori ci siamo abituati e bisogna continuare a lavorare senza ascoltare troppo. Anzi, qualche volta fa bene, l’importante che le critiche arrivino da persone competenti.

Le voci che ti riguardano come le commenti?

La mia società mi conosce bene, voi magari meno. Ci sono richieste dall’Italia, dall’estero, dall’Arabia ma sarebbe folle pensare a quello. Il giorno dopo la partita ci siederemo e parleremo come abbiamo sempre fatto con un unico obiettivo: il bene dell’Inter. Se ci saranno i presupposti andremo avanti. Parlare di questo oggi è folle.

Possiamo dire che è più difficile il PSG che il Barcellona da avversario?

Hanno giocatori fortissimi, con tantissima qualità. Un allenatore che stimo molto e che ha esperienza in finale. Sappiamo cosa troveremo e ci vorrà una grande Inter.

Da allenatore adesso e da giocatore prima chi è più facile da allenare? IL PSG a pancia piena o l’Inter che si gioca tutto qui?

Fare due finali in tre anni non penso sia mai successo nella storia dell’Inter. Per entrarci dentro però bisogna vincere la partita di sabato. Cercheremo di fare una grande finale.

Siete arrivati in finale per dei centimetri. Quanto sarà importante il cuore?

Il cuore sarà determinante. La squadra ha sempre dimostrato di metterlo in campo. Da allenatore sono orgoglioso del mio gruppo. Ci saranno momenti della partita dove si soffrirà ma dovremo essere bravi a gestirli. Giocheremo contro una squadra che come noi arriva da una finale persa.

Il campionato è stato difficile da mandar giù. Oggi li ho rivisti e mi è bastato, li ho visti bene e sanno che abbiamo una grande partita. Questo gruppo mi ha emozionato sempre, e credo lo faranno anche sabato.

Che differenze trovi tra l’avvicinamento alla finale di Istanbul e questa e che emozioni provi?

Le sensazioni non le ho ancora. La settimana inizia oggi. Il mio augurio è di avere a disposizione tutti i giocatori. C’è fiducia in Pavard e Zielinski, ci avvicineremo nel migliore dei modi. Siamo concentrati.

Qual è la sua emozione nell’arrivare ad una finale di Champions per la seconda volta in tre anni. Uno slogan.

Da allenatore posso dire che sono passati due anni dall’ultima conferenza prima della finale e in me c’è ancora grandissima emozione. è un grandissimo traguardo, bellissimo, abbiamo fatto grandissime gare ma tutti noi sappiamo che ci manca l’ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. Il campionato finito da due giorni ci ha lasciato dentro qualcosa da ricordare; è normale che ci sia parecchia sofferenza. Non parlo mai quando sono squalificato, ma è giusto fare i complimenti al Napoli. Nel calcio bisogna sapere vincere e saper perdere. Ci è mancato qualcosa ma questo non è il momento per parlarne perché andrei a sminuire il percorso di un’altra squadra che è stato ottimo. Vi chiedo di non farmi parlare di questo ma di quello che ci sarà sabato a Monaco.

13:45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi che darà il via al media-day.

Comincia ufficialmente la settimana che condurrà alla finale di Champions League 2024/25 tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il media-day si apre alle ore 14.00 con la conferenza stampa di Simone Inzaghi, pronto a rispondere alle domande dei media italiani e internazionali. A seguire, alle 14.30, toccherà a due protagonisti nerazzurri: Matteo Darmian e Marcus Thuram parleranno in conferenza stampa per raccontare emozioni, aspettative e preparazione in vista della finale.