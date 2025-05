LIVE Inter-Lazio 0-0: inizia la penultima partita di campionato!

Live Inter-Lazio, partita valida per la trentasettesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i biancocelesti allenati da Marco Baroni. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.

LIVE INTER-LAZIO 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

20′ Prima chance da calcio piazzato per l’Inter, ma buona l’uscita col pugno di Mandas sul cross da punizione di Dimarco.

15′ Inter un po’ contratta, c’è poco movimento da parte dei due attaccanti. Serve crescere di velocità.

12′ Nessun tiro verso la porta né di Sommer né di Mandas. A San Siro ancora fase di studio.

8′ Ora la Lazio ha preso un po’ di campo, facendo possesso palla. L’Inter è chiamata ad essere attenta alle incursioni di Guendouzi e compagni.

5′ Andati via i primi cinque minuti di partita, i nerazzurri costruiscono molto da dietro coinvolgendo tanto i tre difensori.

2′ Buon approccio dell’Inter alla partita: nerazzurri elettrici in questo avvio e la Lazio aspetta.

20.45 LIVE INTER-LAZIO: INIZIA LA PARTITA!

20.43 Saluto delle due squadre davanti ad un San Siro completamente esaurito. Un orecchio ovviamente anche al Tardini.

20.42 Le due squadre entrano in campo: ora inno della Serie e si comincia.

20.37 Le due squadre hanno finito il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi. Tutto pronto a San Siro, tra poco si parte.

20.20 Cresce l’attesa per questa sfida, che ovviamente seguiremo anche tenendo d’occhio il Napoli che giocherà in contemporanea a Parma. Giacomo Raspadori nel pre-partita ha parlato in questo modo.

20.15 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di Inter-Lazio, partita di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE INTER-LAZIO: FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Topalovic, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): 35 Mandas; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 30 Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 5 Vecino, 19 Dia; 11 Castellanos.

In panchina: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 2 Gigot, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 14 Noslin, 20 Tchaouna, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 26 Basic.

Allenatore: Marco Baroni.

