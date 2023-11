LIVE Inter-Frosinone 0-0: inizia la partita allo stadio San Siro

Inter-Frosinone è l’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

LIVE: INTER-FROSINONE 0-0

10′ Fischio troppo frettoloso di Dionisi, che non lascia correre sul fallo di Okoli ai danni di Thuram e ferma Lautaro lanciato a rete.

9′ NON TROVA PALLA! Traccia di Calhanoglu pericolosissima, spizzata di Acerbi e il francese non trova il pallone per un nonnulla.

9′ Intervento pericoloso di Monterisi in scivolata ai danni di Lautaro Martinez. Per Dionisi è solo calcio d’angolo. Il Toro si tocca la caviglia. Ma niente di grave, si è già rialzato.

8′ Conclusione alta di Barrenechea su suggerimento di Soulé.

7′ Il Frosinone con personalità gioca il pallone e porta tanti uomini verso la metacampo dell’Inter.

5′ Pallone in verticale di Darmian per la corsa di Thuram. Monterisi chiude e favorisce l’uscita di Turati.

2′ In due tempi Turati, fa suo il pallone.

1′ Subito calcio d’angolo per l’Inter con fuga di Mkhitaryan e Dimarco.

SI PARTE

20.45. Le due squadre si sistemano in campo, tutto pronto.

20.42 Inno della Serie A a San Siro e saluto tra Inzaghi e Di Francesco. Manca pochissimo.

20.41 Squadre nel tunnel, sta per iniziare la partita. Live Inter-Frosinone.

20.34 Meraviglioso spettacolo di luci a San Siro per celebrare la nuova partnership tra l’Inter e Qatar Airways.

20.33 Premiati prima della partita Simone Inzaghi, come allenatore del mese di ottobre, e Lautaro Martinez, miglior giocatore.

20.31 Non sarà della partita, come già ricordato, Kristjan Asllani. L’albanese nemmeno in panchina.

20:15 Mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Frosinone, dodicesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Carlos Augusto, Bisseck, Agoume, Stabile, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, Marchizza; Soulé, Reinier; Cuni.

In panchina: Frattali, Cerofolini, Brescianini, S. Romagnoli, Baez, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Gelli, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Ibrahimovic, Lusuardi, Cheddira.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

